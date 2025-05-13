Ministro de Educación visitó el Instituto Niños Cantores del Zulia

Este martes 13 de mayo, el Ministro de Educación, Héctor Rodríguez, visitó las instalaciones del Instituto Niños Cantores del Zulia, en Maracaibo, donde saludó a los estudiantes y personas presentes en el lugar.

Rodríguez ratificó el compromiso del Gobierno nacional, con la institución en pro de llegar a la meta de los mil niños en formación directa que se irá logrando con la puesta en operaciones de la Torre Yamarte y del Gimnasio Escuela Niños Cantores. Además de la rehabilitación del Edificio Académico.

El mensaje publicado mediante la cuenta de Instagram, del instituto, estas obras ofrecerán oportunidades a los niños del oeste de Maracaibo.

