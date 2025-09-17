Miércoles 17 de septiembre de 2025
Al Dia

Ministro de Educción exige cumplimiento del calendario escolar en todas las instituciones educativas del país

El ministro advirtió que cada día perdido representa un contenido menos impartido, lo que afecta directamente la calidad educativa

Por María Briceño

Ministro de Educción exige cumplimiento del calendario escolar en todas las instituciones educativas del país
Foto: agencia
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El ministro de Educación, Héctor Rodríguez, instó a autoridades regionales y municipales a garantizar el cumplimiento del calendario escolar, así lo informó durante una visita a la Escuela Básica Rómulo Gallegos, en el estado Bolívar.

Rodríguez subrayó, que cada día de clase es esencial para la preparación de niños y niñas.

El ministro anunció la publicación oficial del calendario académico 2025-2026, que contempla 200 días hábiles de clases y 60 días de vacaciones, además de los feriados nacionales. Asimismo, enfatizó que este cronograma debe cumplirse sin interrupciones adicionales por celebraciones locales.

“El tiempo escolar de nuestros niños y niñas es sagrado y tenemos que pelear porque se respete”, afirmó.

Pidió a los gobiernos regionales evitar decretar feriados que no estén contemplados en el calendario nacional, para asegurar una formación completa y continua.

Rodríguez propuso que las efemérides y celebraciones se integren como contenidos pedagógicos, en lugar de suspender actividades escolares.

“Si vamos a conmemorar algo, que sea enseñando en el aula sobre la relevancia de ese día”, expresó, acompañado por la gobernadora Yulisbeth García.

El ministro advirtió que cada día perdido representa un contenido menos impartido, lo que afecta directamente la calidad educativa.

Lee también: En el país hay 400 mil docentes activos en la nómina del ME: Héctor Rodríguez

Noticia al Día/Información de Últimas Noticias

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

La venezolana Jimena Domínguez se corona en el Sudamericano de Gimnasia Rítmica

La venezolana Jimena Domínguez se corona en el Sudamericano de Gimnasia Rítmica

Excarcelado Christian Brueckner, principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann

Excarcelado Christian Brueckner, principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann

Hallaron a venezolana muerta dentro de su vivienda en México

Hallaron a venezolana muerta dentro de su vivienda en México

Willson Contreras se despide de la temporada por lesión en el hombro

Willson Contreras se despide de la temporada por lesión en el hombro

Tal al-Saltaneh, la historia detrás del activismo de la princesa persa

Tal al-Saltaneh, la historia detrás del activismo de la princesa persa

Colectivo Tejedores de Sueños de Lagunillas se presentará en el BCV de Maracaibo con la obra teatral “Monólogos de Petróleo”

Colectivo Tejedores de Sueños de Lagunillas se presentará en el BCV de Maracaibo con la obra teatral “Monólogos de Petróleo”

Momentos de Liliana con su padre

Momentos de Liliana con su padre "El Puma": Recuerdos que calientan el corazón

FVF estaría construyendo un nuevo CNAR en la Base Área de La Carlota

FVF estaría construyendo un nuevo CNAR en la Base Área de La Carlota

Asesinaron a dos venezolanos durante celebración de cumpleaños en Texas

Asesinaron a dos venezolanos durante celebración de cumpleaños en Texas

Gracias a tu ayuda, la perrita Chukita será operada este jueves y se solicita apoyo para su recuperación

Gracias a tu ayuda, la perrita Chukita será operada este jueves y se solicita apoyo para su recuperación

José Suárez triunfa en su regreso a las Grandes Ligas

José Suárez triunfa en su regreso a las Grandes Ligas

El pescador que no sabía nadar

El pescador que no sabía nadar

Capturados dos ladrones de centros comerciales en el estado Lara

Capturados dos ladrones de centros comerciales en el estado Lara

Sicarios matan a venezolana frente a un centro comercial en Perú

Sicarios matan a venezolana frente a un centro comercial en Perú

Brutal golpiza dejó a un joven sin poder caminar en Táchira

Brutal golpiza dejó a un joven sin poder caminar en Táchira

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

"Levy Enrique López es agente de la DEA y es el dueño de la droga que se incautó en costas de Falcón": Ministro Diosdado Cabello

Llegando otro bono de más de $100 por Patria

Llegando otro bono de más de $100 por Patria

Sicarios matan a venezolana frente a un centro comercial en Perú

Sicarios matan a venezolana frente a un centro comercial en Perú

FANB realiza ejercicios militares en Isla La Orchila: Ministro Padrino López da detalles sobre la campaña Caribe Soberano 200

FANB realiza ejercicios militares en Isla La Orchila: Ministro Padrino López da detalles sobre la campaña Caribe Soberano 200

Ministerio de Educación Universitaria y CEGU celebran con emotivo evento la santidad de José G. Hernández y Carmen Rendiles

Ministerio de Educación Universitaria y CEGU celebran con emotivo evento la santidad de José G. Hernández y Carmen Rendiles

Noticias Relacionadas

Entretenimiento

Todos los detalles de la edición 74ª del Miss Universo 2025

Esta vez el certamen contará con la participación de un centenar de personas

Zulia

Potazo Chiquinquireño será el próximo 26 y 27 de septiembre

Durante los próximos se informarán los puntos de la ciudad de recolección

Servicio Público

Ayudemos a Leonella: Joven estudiante de LUZ necesita cirugía urgente por tumor renal

Leonella Romero es una joven de 21 años, estudiante de Idiomas Modernos en la ilustre Universidad del Zulia (LUZ), y…
Al Dia

Rawayana sube foto de José Gregorio Hernández en sus redes sociales tras ser nominados al Latin Grammy

La agrupación criolla fue nominado a los Latin Grammy en la categoría “Grabación Electrónica”.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025