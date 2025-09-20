Sábado 20 de septiembre de 2025
Al Dia

Ministro Héctor Rodríguez anuncia distribución de un millón de uniformes escolares en todo el país

En lo que va de este 2025 van mil 700 escuelas recuperadas en el país

Por María Briceño

Foto: agencia
El ministro de Educación, Héctor Rodríguez, anunció este sábado 20 de septiembre que a partir de esta semana el Gobierno comenzará la distribución de un millón de uniformes escolares en todo el territorio nacional, destacando que la prioridad es darle estos insumos a los niños y jóvenes que más lo requieran.

"A partir de esta semana empiezan a salir uniformes. Ahorita está saliendo para un millón de niños para todo el país. Son seis millones. Pero va a ir llegando. ¿Qué les pido yo? Que prioricen, para que aquellos que tienen más necesidad sean los primeros que les llegue a medida que se sigan produciendo", dijo.

La información la dio a conocer el ministro a través de sus canales oficiales, donde destacó que en lo que va de este 2025 van mil 700 escuelas recuperadas en el país, esto en el marco de la entrega a la comunidad del Barrio Unión de Petare del Centro de Educación Inicial (Cein) Aura Bompart, luego de un trabajo de rehabilitación y ampliación.

