Ministro Héctor Rodríguez anuncia distribución de un millón de uniformes escolares en todo el país

El ministro de Educación, Héctor Rodríguez, anunció este sábado 20 de septiembre que a partir de esta semana el Gobierno comenzará la distribución de un millón de uniformes escolares en todo el territorio nacional, destacando que la prioridad es darle estos insumos a los niños y jóvenes que más lo requieran.

"A partir de esta semana empiezan a salir uniformes. Ahorita está saliendo para un millón de niños para todo el país. Son seis millones. Pero va a ir llegando. ¿Qué les pido yo? Que prioricen, para que aquellos que tienen más necesidad sean los primeros que les llegue a medida que se sigan produciendo", dijo.

La información la dio a conocer el ministro a través de sus canales oficiales, donde destacó que en lo que va de este 2025 van mil 700 escuelas recuperadas en el país, esto en el marco de la entrega a la comunidad del Barrio Unión de Petare del Centro de Educación Inicial (Cein) Aura Bompart, luego de un trabajo de rehabilitación y ampliación.

