Ministro Rodríguez: Matrícula escolar aumentó a 5.800.000 estudiantes

El ministro para la Educación, Héctor Rodríguez, informó este lunes 4 de noviembre que más de 200 mil niños y jóvenes que abandonaron el sistema escolar ha regresado a las aulas, por lo que aumentó la matrícula a 5.800.000 estudiantes.

El ministro en un recorrido por la Unidad Educativa Nacional Francisco Pimentel, en Caracas, destacó que el aumento de la matrícula escolar en las instituciones de Venezuela, debe ser un trabajo conjunto de padres, madres, maestros y toda la comunidad.

Asimismo, constató el compromiso por parte de todo el equipo de trabajo, maestros y alumnos.

“En dos meses al frente del Ministerio de Educación, lo que veo en la mayoría de las escuelas es una dinámica muy parecida, una dinámica escolar, un amor, un compromiso, una mirada de los niños, uno sabe cuándo entra a una escuela si los niños se sienten protegidos”, destacó el titular de la cartera de Educación.

El ministro enfatizó que los niños, así como los jóvenes, son prioridad de toda la sociedad y no solo del sector educativo. También reiteró que en más del 90 % de las escuelas se está cumpliendo el horario completo.

A mediados de octubre, el ministro Héctor Rodríguez dio a conocer los avances en el cumplimiento de horario en las diferentes instituciones educativas establecidas en el país.

Noticia al Día / Globovisión