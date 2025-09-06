Viernes 05 de septiembre de 2025
Educación

Opsu anuncia una tercera fase de postulación para la asignación de carreras universitarias

El proceso estará abierto desde el 29 de septiembre al 10 de octubre de 2025

Por María Briceño

Opsu anuncia una tercera fase de postulación para la asignación de carreras universitarias
Foto: referencial
El Sistema Nacional de Ingreso (SNI) publicó el 4 de septiembre de 2025 los resultados de la segunda fase de asignación de cupos otorgados por la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) y habilitó una tercera fase de este proceso.

Los egresados de educación media y diversificada pueden verificar si les otorgaron una opción de estudios a través de la página web del SNI.

Quienes no hayan sido seleccionados pueden postular a un tercer ciclo de asignación. El proceso estará abierto desde el 29 de septiembre al 10 de octubre de 2025.

El aspirante puede eliminar todas las opciones académicas luego de los resultados y postular a otras carreras universitarias, si así lo desea.

Paso a paso para modificar las opciones

Ingresar a la página del Sistema Nacional de Ingreso (sni.opsu.gob.ve)

  • Iniciar sesión con el usuario y contraseña
  • Seleccionar “Propósito de registro” en el menú ubicado en la parte izquierda de la pantalla.

El sistema permitirá al usuario eliminar las opciones seleccionadas en la primera fase y reemplazarlas por carreras de su interés, o bien mantener las seleccionadas y volver a postular. El estudiante deberá especificar lo siguiente:

  • Carrera
  • Universidad
  • Núcleo, sede o extensiones

Una vez que se haya concluido con la selección, el aspirante tendrá que seleccionar “Guardar”.

Condiciones de la modificación de opciones de estudio

La plataforma del SNI permitirá añadir otras carreras universitarias cuando se hayan eliminado las otras opciones de estudio registradas en la primera fase.

El usuario puede postularse a seis alternativas de cupo, lo que le permite elegir la misma carrera que seleccionó en la primera fase, pero ofrecida en otra institución que no había sido escogida previamente.

Es importante destacar que la asignación de cupos se realiza de acuerdo con la oferta académica disponible en cada institución universitaria.

Noticia al Día/Información de El Diario

Temas:

EE.UU. pide a más de 250.000 venezolanos

EE.UU. pide a más de 250.000 venezolanos "prepararse" para salir del país en noviembre

Trump autoriza derribar aviones de Venezuela

Trump autoriza derribar aviones de Venezuela "si ponen en peligro unidades de EEUU" en el Caribe

Así capturaron a vigilante robando dentro de Farmatodo (video)

Así capturaron a vigilante robando dentro de Farmatodo (video)

Murió niña de 2 años tras ser arrollada por su padre en Lara

Murió niña de 2 años tras ser arrollada por su padre en Lara

Hace 25 años Limp Bizkit lanzó My Generation, el himno rebelde de los numetal en Maracaibo

Hace 25 años Limp Bizkit lanzó My Generation, el himno rebelde de los numetal en Maracaibo

Fuertes lluvias causan derrumbes y desbordamientos vía Ocumaré de la Costa

Restringieron el paso

Buenos días, Lago ¿Cómo estás?

El lago de Maracaibo, que comparte la edad de la tierra, pero con un pulso zuliano, se vuelve entretenimiento para los niños, alimento para quienes se adentran en su inmensidad y tumba para los caídos.
Alcaldía de Maracaibo inauguró la Feria Escolar 2025 con precios bajos en la Plazoleta de la Basílica

Angibellis Leal, directora de Eventos del Ayuntamiento local, informó que esta jornada se extenderá hasta el próximo 05 de octubre con descuentos que van desde un 20 hasta un 30 por ciento en todos sus artículos, incluyendo la ropa y zapatos para este nuevo año escolar 2025-2026.
Una multitud se concentra en el Monumental de Buenos Aires para despedir a Messi

El astro argentino cierra ciclo con la selección en Eliminatorias Sudamericanas

