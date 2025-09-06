Opsu anuncia una tercera fase de postulación para la asignación de carreras universitarias

El Sistema Nacional de Ingreso (SNI) publicó el 4 de septiembre de 2025 los resultados de la segunda fase de asignación de cupos otorgados por la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) y habilitó una tercera fase de este proceso.

Los egresados de educación media y diversificada pueden verificar si les otorgaron una opción de estudios a través de la página web del SNI.

Quienes no hayan sido seleccionados pueden postular a un tercer ciclo de asignación. El proceso estará abierto desde el 29 de septiembre al 10 de octubre de 2025.

El aspirante puede eliminar todas las opciones académicas luego de los resultados y postular a otras carreras universitarias, si así lo desea.

Paso a paso para modificar las opciones

Ingresar a la página del Sistema Nacional de Ingreso (sni.opsu.gob.ve)

Iniciar sesión con el usuario y contraseña

Seleccionar “Propósito de registro” en el menú ubicado en la parte izquierda de la pantalla.

El sistema permitirá al usuario eliminar las opciones seleccionadas en la primera fase y reemplazarlas por carreras de su interés, o bien mantener las seleccionadas y volver a postular. El estudiante deberá especificar lo siguiente:

Carrera

Universidad

Núcleo, sede o extensiones

Una vez que se haya concluido con la selección, el aspirante tendrá que seleccionar “Guardar”.

Condiciones de la modificación de opciones de estudio

La plataforma del SNI permitirá añadir otras carreras universitarias cuando se hayan eliminado las otras opciones de estudio registradas en la primera fase.

El usuario puede postularse a seis alternativas de cupo, lo que le permite elegir la misma carrera que seleccionó en la primera fase, pero ofrecida en otra institución que no había sido escogida previamente.

Es importante destacar que la asignación de cupos se realiza de acuerdo con la oferta académica disponible en cada institución universitaria.

Noticia al Día/Información de El Diario