OPSU publicó primeros resultados del Sistema Nacional de Ingreso 2025

El Ministerio para la Educación Universitaria informó que ya se encuentran disponibles los resultados del Sistema Nacional de Ingreso (SNI) 2025, administrado por la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), que asigna los cupos en las instituciones de educación superior del país.

Los bachilleres que participaron en el proceso pueden consultar su estatus ingresando al portal oficial sni.opsu.gob.ve con su usuario y contraseña registrados. Una vez dentro, deberán acceder a la sección “Mis asignaciones” o “Consultar resultados” para verificar si obtuvieron un cupo.

Para quienes no resultaron asignados en esta primera fase, la OPSU habilitó un período especial, del 27 al 29 de agosto; sin embargo, esta ha sido prorrogada hasta el 1 de septiembre, para modificar opciones y participar en la segunda ronda de asignaciones.

Pasos para modificar opciones

Ingresar a la página del Sistema Nacional de Ingreso (la plataforma puede demorar en cargar debido al alto tráfico).

Iniciar sesión con el usuario y contraseña.

Seleccionar “Propósito de registro” en el menú ubicado en la parte izquierda de la pantalla.

El sistema permitirá al usuario eliminar las opciones seleccionadas en la primera fase y reemplazarlas por carreras de su interés, o bien mantener las seleccionadas y volver a postular. El estudiante deberá especificar lo siguiente: carrera, universidad, núcleo, sede o extensiones

Una vez que se haya concluido con la selección, el aspirante tendrá que seleccionar “Guardar”.

La plataforma del SNI permitirá añadir otras carreras universitarias cuando hayan eliminado las otras opciones de estudio registradas en la primera fase.

Es importante destacar que el estudiante puede postularse a seis alternativas de cupo, que le permiten elegir la misma carrera que seleccionó en la primera fase, pero ofrecida en otra institución que no había sido escogida previamente.

La publicación de los resultados se produce tras un retraso que generó expectativa entre los aspirantes, algunos de los cuales reportaron dificultades de acceso debido al alto tráfico en la plataforma.

Lee también: ¿Cómo acceder a un cupo universitario a través de Opsu?

Noticia al Día/Información de Globovisión