¡Por todo lo alto! Los Maristas celebraron 100 años de presencia en Maracaibo

Maracaibo celebró por todo lo alto los cien años de la llegada de los Hermanos Maristas a Venezuela y los 100 de su primera gran obra educativa en el país, con el Colegio Nuestra Señora de Chiquinquirá.

Los Hermanos Maristas llegaron al puerto de Maracaibo el 16 de septiembre de 1925, procedentes de España, cinco hermanos maristas, para fundar el primer colegio católico para varones en esta generosa tierra zuliana, lugar que eligieron para iniciar su misión educativa y evangelizadora en Venezuela.

El Colegio Nuestra Señora de Chiquinquirá, más que una institución, es considerado por generaciones como un segundo hogar, donde se han forjado ciudadanos íntegros y profesionales comprometidos con el país.

Su lema del centenario, “Amanecer con esperanza”, resume la misión que ha guiado su historia durante 100 años.

El festejo del aniversario se realizó este domingo 5 de octubre en las instalaciones del colegio.

