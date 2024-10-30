Proponen crear un fondo con lo recaudado por la Ley de Pensiones para ayudar a docentes jubilados

El director general de Consenso Educativo, Fausto Romeo, expresó que una de las causas por la que un alumno no esté escolarizado este año es "por la situación económica del país".

Asimismo, indicó que el 70% del presupuesto de los colegios privados en el país se lo lleva, lo que es la incidencia laboral y este año hubo que sumarle el 9% de la Ley Pensiones.

Sostuvo que el sector educativo privado estuvo solicitando al Gobierno la exoneración o disminución del 9%.

"Nosotros estamos pagando por encima de US$ 200 (mensuales) a nuestros maestros", dijo Romeo.

Igualmente, explicó que propusieron que se cree un fondo administrado entre el Ministerio de Educación, las federaciones de jubilados y la educación privada para que lo recaudado por la Ley de Pensiones vaya a los más de 220 mil docentes jubilados.

Incorporación de los docentes a las aulas

En cuanto a la propuesta hecha por el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, de que los docentes jubilados regresen nuevamente a las aulas, Romeo manifestó que también podrían llamar a los profesionales no docentes para que de clases.

En ese sentido, destacó en Televen que, por ejemplo, un ingeniero químico pueda dar clases en el liceo que se encuentre cerca de su domicilio.

Noticia al Día/Información de Banca y Negocios