Sábado 09 de agosto de 2025
Al Dia

Rehabilitan más de mil 400 instituciones educativas en 2025

El trabajo de recuperación y planificación no se detiene en agosto, y que las actividades recreativas de las vacaciones se llevarán a cabo en diversas regiones

Por María Briceño

Rehabilitan más de mil 400 instituciones educativas en 2025
Foto:Cortesía
El ministro del Poder Popular para la Educación, Héctor Rodríguez, destacó que el acceso gratuito a la educación, desde el nivel inicial hasta la universidad, sigue siendo una garantía en el país.

Durante la inauguración de los 19 Juegos Deportivos Nacionales Estudiantiles, Rodríguez indicó que desde enero hasta principios de agosto, el Gobierno ha recuperado más de mil 400 instituciones educativas en todo el territorio nacional.

El ministro subrayó que el trabajo de recuperación y planificación no se detiene en agosto, y que las actividades recreativas de las vacaciones se llevarán a cabo en diversas regiones.

"Este mes es clave para avanzar en el acondicionamiento de las escuelas", expresó, enfatizando que es vital aprovechar el periodo vacacional para optimizar los espacios escolares.

Rodríguez también hizo un llamado a las comunas para que participen en las jornadas de mantenimiento en las escuelas, y pidió a las autoridades locales y a las familias que colaboren en la inclusión de niños y jóvenes que aún no se encuentran en el sistema educativo. “Convocamos a todas las comunas al mantenimiento de las escuelas. En estas vacaciones, intensificaremos el esfuerzo para aquellos niños que están fuera del ámbito escolar”, afirmó.

Finalmente, reiteró el compromiso del Estado de asegurar que todos los jóvenes venezolanos tengan acceso a la educación, señalando que la labor de ir “casa por casa” para integrar a quienes faltan por recibir educación será una prioridad.

Lee también: Ministro de Educación destaca avances en rehabilitación de instituciones educativas

Noticia al Día/Información de Diario Contraste

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
