Domingo 21 de septiembre de 2025
Educación

Seis jóvenes venezolanos representan al país en la Olimpiada Mundial Abierta de Astronomía en Rusia

La ciudad de Sochi, Rusia, se convirtió en el epicentro de la ciencia y la curiosidad con el inicio de…

Por María Briceño

Seis jóvenes venezolanos representan al país en la Olimpiada Mundial Abierta de Astronomía en Rusia
Foto: agencia
La ciudad de Sochi, Rusia, se convirtió en el epicentro de la ciencia y la curiosidad con el inicio de la IV Edición de la Olimpiada Mundial Abierta de Astronomía (OWAO) 2025, que se celebra del 20 al 27 de septiembre en el Centro Científico y Educativo Sirius.

Este año, Venezuela dice presente con una delegación integrada por seis talentosos jóvenes: César Leal, Fabiola Martínez, Germán Noriega, Fernando Rivas, Samantha Buccé e Ivanna Madriz, quienes fueron seleccionados tras obtener las más altas calificaciones en la Primera Olimpiada Venezolana de Astronomía (OVA), como parte del Programa Nacional Semilleros Científicos.

La competencia internacional se desarrolla en cuatro exigentes rondas: observación, práctica, teoría y evaluación, que pondrán a prueba la capacidad de análisis, ingenio y creatividad de los participantes de distintos países.

Noticia al Día/Información de Globovisión

Temas:

