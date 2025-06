“No les importaría matar sí fuese necesario y no les dolería, es decir, son personas que no son empáticas, que no tienen emociones, son aplanados emocionalmente”

El jueves 7 de septiembre murió una atleta ungesa llamada Rebecca Cheptegei, de 33 años, la razón de su muerte fue que luego de regresar a la iglesia con sus hijos, su novio decidió echarle gasolina en todo su cuerpo y prenderla en fuego.

Las personas que tienen este tipo de comportamiento, los expertos en la salud mental como los psiquiatras y psicólogos, lo conocen como: "psicópatas". Para la psicóloga Antonella Rabinovich: “Un psicópata es una persona que tiene un trastorno de personalidad, en donde le gusta infligir dolor, angustia, le da placer todo lo relacionado con el dolor ajeno”.

También comentó cómo esta clase de personas son crueles con los animales y suelen gustarle la piromanía, es decir, les gusta causar incendios intencionales, con el objetivo de crear daños, a propiedades o personas, según sus propias declaraciones: “No les importaría matar sí fuese necesario y no les dolería matar, es decir, son personas que no son empáticas, que no tienen emociones, son aplanados emocionalmente”.

Rabinovich resaltó el hecho de que cualquier persona podría ser un psicópata, lo que lo hace muy difícil identificarlos: “Puede ser cualquier persona a tu alrededor, familia, vecinos, amigos o un completo extraño, por eso es que no es fácil identificarlos porque son personas que suelen mostrarse amables, altruistas, serviciales, cooperan con las personas cuando hay una investigación a pesar de que pueden ser ellos los que hayan ocasionado la tragedia, manipulan fácilmente, son trabajadores con buen intelecto”, dijo Antonella.

La psicóloga al comentar sobre las señales para identificar que vives o estás con un psicópata dijo que: Se ve la violencia intrafamiliar, de género o doméstica, también se puede observar que este tipo de personas realizan crueldad animal, daños a propiedades y carecen de empatía.

Sin embargo, el psicólogo clínico venezolano Alberto Barrada, mencionó como no todos los psicópatas son asesinos, pero, algunos asesinos sí tienen rasgos de psicopatía. También comentó algunos aspectos a tomar en cuenta para identificar a un psicópata: “Violan normas, insultan, son agresivos, generan mal clima, gozan haciendo mal, gozan haciendo bromas pesadas, este humor negro exagerado”. Barrada enfatizó en el hecho de que las personas psicópatas, tienen una maldad por dentro y no se la llevan bien con la bondad o con la buena voluntad.

“Para reconocer este tipo de persona, entender cuando tú ves maldad, cuando tú ves individuos que de alguna manera u otra forma generan un rompimiento dentro de las estructuras positivas del ser humano, estamos hablando de un psicópata”. Afirmó Barrada.

No obstante, el psicólogo recomendó que al notar que hay una persona dentro de tu círculo cercano que pueda tener este tipo de comportamientos o conductas, la mejor elección es alejarse de ellos.

Elianny Isabel Touissant/Pasante.

Noticia al Día.