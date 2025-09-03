Todo lo que debes saber del regreso a clases y los cambios que vienen

Recientemente, el ministro para la Educación, Héctor Rodríguez, anunció las fechas claves para el regreso a clases en Venezuela, tanto para el personal docente como para los estudiantes.

Además, durante una transmisión por Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez destacó los esfuerzos conjuntos entre gobierno, comunidades y docentes para garantizar una educación inclusiva y de calidad.

Calendario oficial y adecuaciones curriculares

El regreso a clases en Venezuela iniciará formalmente el 15 de septiembre, sin embargo, el personal administrativo se reincorporará el 8 de septiembre, según lo anunciado por el ministro.

Rodríguez, señaló que el año escolar contempla un mínimo de 200 días de clases, lo que permitirá cumplir con los contenidos, evaluaciones y actividades de cierre sin contratiempos.

Por otro parte, el viceministro Eloy Sira Galíndez informó en julio durante una entrevista a Unión Radio que no habrá cambios estructurales en el currículo, sino adecuaciones en áreas clave como Matemáticas y Ciencias Naturales.

También se revisan Lectura y Escritura, Geografía e Historia y Ciudadanía, tomando como referencia indicadores de Unesco, Convenio Andrés Bello y la Colección Bicentenario.

Niños migrantes podrán volver a las aulas

Durante la temporada vacacional, se activó el Plan 100 % Escolaridad, orientado a estudiantes del sistema educativo y a quienes retornaron mediante el Plan Vuelta a la Patria.

La meta es incorporar a más de 500 mil nuevos estudiantes en el año escolar 2025-2026, fortaleciendo así la inclusión educativa en todo el territorio nacional, destaca el ministerio.

Infraestructura escolar: rehabilitación y corresponsabilidad comunitaria

Por otra parte, según las cifras compartidas por el Ministerio de Educación, durante el receso escolar, se rehabilitaron más de 300 escuelas y liceos en todo el país. En Miranda, se han intervenido más de 1.300 planteles educativos.

Rodríguez inspeccionó el Complejo Educativo Nacional Negro Primero, donde resaltó el papel del Poder Popular en el mantenimiento y vigilancia de los espacios escolares.

El ministro insistió en que cuidar las escuelas es tarea compartida, y que debe garantizarse la asistencia docente y la inclusión de estudiantes fuera del sistema.

Noticia al Día con información de Diario 2001



