Universidad Simón Bolívar reconocida como la primera de Venezuela según el ranking ‘AD Scientific Index 2025’

La Universidad Simón Bolívar (USB) ha sido reconocida como la primera universidad venezolana en el prestigioso AD Scientific Index 2025, un logro significativo y de talla mundial.

“Este ranking se centra en la trayectoria de los profesores que son parte de la Universidad Simón Bolívar históricamente. Incluye todo lo que nuestros profesores han hecho desde su fundación hasta ahora”, explicó Ursula Ehrmann, directora de Relaciones Internacionales de la USB. Este índice se basa en los impactos de las publicaciones académicas de los docentes.

Ehrmann también comentó sobre la situación actual de la universidad: “A pesar de que hemos caído un poco en otros rankings, en productividad e investigación siempre quedamos muy elevados”. Sin embargo, la crisis presupuestaria ha afectado la capacidad de la universidad para mantener sus instalaciones y laboratorios.

Disminución de matrícula estudiantil

La matrícula de la USB ha disminuido significativamente, pasando de 12 mil estudiantes a solo 5 mil en la actualidad. A pesar de estos desafíos, la USB continúa buscando alianzas con el sector privado y fomentando la colaboración entre sus egresados.

En un contexto complicado, la Universidad Simón Bolívar se mantiene firme, demostrando que, a pesar de las dificultades, sigue siendo un referente en la educación superior en Venezuela.

