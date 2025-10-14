Vacaciones navideñas escolares arrancan el 15-Dic

De acuerdo al Calendario Escolar 2025-2026, publicado por el Ministerio de Educación, en donde está establecido un total de 205 días hábiles de actividad académica, indica que las vacaciones navideñas inicirán a partir del próximo 15 de diciembre con retorno el 12 de enero del 2026.

Cabe destacar que este cronograma rige para todos los niveles del sistema educativo del país, como; educación inicial, primaria, media general y media técnica, asegurando la continuidad y planificación de la formación de la juventud del país.

El inicio de las actividades se realizó de forma escalonada, ya que el 8 de septiembre marcó el regreso a las labores del personal docente y administrativo, mientras que los estudiantes de todos los subsistemas volvieron a las aulas el 15 de septiembre. Con la confirmación de estas fechas, el MPPE da el banderazo de salida a un periodo escolar enfocado en la excelencia y el cumplimiento de los objetivos pedagógicos.

El calendario contempla otros asuetos importantes como las fechas del Carnaval (16 y 17 de febrero del 2026) y la Semana Santa (2 y 3 de abril de 2026).

