Venezuela gana medalla de oro y bronce en la Olimpiada Abierta de Astronomía en Rusia

La delegación de estudiantes venezolanos, lograron alzarse con una medalla de oro, dos de bronce y varias menciones honoríficas en…

Por María Briceño

Venezuela gana medalla de oro y bronce en la Olimpiada Abierta de Astronomía en Rusia
Foto: agencia
La delegación de estudiantes venezolanos, lograron alzarse con una medalla de oro, dos de bronce y varias menciones honoríficas en la Olimpiada Abierta de Astronomía celebrada en Sochi, Rusia.

La información la dio a conocer la ministra de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez Ramírez, a través de su canal en Telegram, donde explicó que la delegación nacional estuvo conformada por seis jóvenes del Programa Nacional Semilleros Científicos.

César Leal, de 15 años de edad y oriundo del estado La Guaira, fue galardonado con una medalla de oro y reconocido con la Mención Diamante.

“Su brillante desempeño también fue reconocido recientemente en la I Olimpiada Venezolana de Astronomía, donde obtuvo la más alta calificación. Hoy, todo el mundo conoce su talento y sus capacidades y sus destrezas en las ciencias astronómicas, conquistando también la Mención Diamante del país”, escribió Jímenez en su canal de Telegram el sábado 27 de septiembre.

Los estudiantes Fernando Rivas de 16 años, oriunda de Carabobo, y Fabiola Martínez, 18 años, (Mérida), obtuvieron medallas de bronce, mientras que Samantha Buccé (17 años, Anzoátegui), Germán Noriega (16 años, Bolívar) e Ivanna Madriz (18 años, Mérida) recibieron menciones honoríficas.

“Felicidades a todos nuestros niños, niñas y jóvenes que participaron en las Olimpiadas Venezolanas de Astronomía, de donde se escogió a este maravilloso grupo de seis genios que nos representó dignamente en la Olimpiada Mundial”, agregó la ministra.

Noticia al Día

Temas:

