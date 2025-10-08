Venezuela obtiene oro, plata y bronce en la Olimpiada de Nanotecnología

El ministro de Educación, Héctor Rodríguez, informó que Venezuela tuvo una destacada participación al obtener medallas de oro, plata y bronce en la Olimpíada Internacional de Nanotecnología.

A través de su cuenta de Telegram, el titular de la cartera de Educación dijo que los galardonados fueron los estudiantes Juan José Martínez Barreto (Oro); Caridad Guerrero y Samuel Galbán (Plata); así como los jóvenes talentos Luis Bermúdez, Isis Camacho y Paola Planas (Bronce).

Rodríguez, resaltó que "el evento fue organizado e impulsado por la República Islámica de Irán, con la participación de distinguidos jueces. En esta etapa, los mejores participantes fueron evaluados en función de sus capacidades científicas y proyectos innovadores".

Finalmente, el ministro para la Educación agradeció profundamente la dedicación de los estudiantes, familiares, entrenadores y equipo organizador. "Este logro evidencia el acierto de las políticas del Presidente Nicolás Maduro Moros, mediante la Gran Misión Ciencia, Tecnología e Innovación Dr. Humberto Fernández-Morán y Programa Nacional Semilleros Científicos".

Noticia al Día con información de Últimas Noticias