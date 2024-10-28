La Plaza El Ángel estrenará este año una nueva aureola con la incorporación de 150 luces estroboscópicas, lo que triplica su cantidad, ya que el año pasado se le añadieron solo 50 para darle la bienvenida a la Navidad con el tradicional Encendido de Bella Vista.

Foto: Cortesía



El arquitecto Imad Amer, creador y encargado del icónico lugar, dijo a Noticia al Día que hoy 28 a partir de las 9 am se hará una prueba a las luces de la Plaza El Ángel y mañana 29 a partir de las 10 am se comenzará el montaje de la misma.

Estas luces que se le incorporan a la majestuosa imagen de la Plaza El Ángel donde se hace el encendido de Bella Vista llamadas estroboscópicas, se pueden utilizar de dos formas: como luz intermitente, que se utiliza principalmente para crear efectos en un concierto en modo "continuo", donde los destellos están espaciados de tal manera que es casi imposible para el ojo humano saber que están destellando.

Foto: Xiomara Solano

Tal como en años anteriores, esta plazoleta se convierte en el punto de encuentro de miles de zulianos para disfrutar de luces que resplandecen la cúpula Chiquinquirá y se extienden por todo lo largo de la emblemática avenida.

Foto: Xiomara Solano

Informó que unas estrellas que anteriormente estaban colocadas al pie de la virgen se ubicarán en otro punto debajo de la imagen. La figura estará sobre un azul celestial para resaltar el color del lago de Maracaibo, donde apareció la imagen en la tablita.

"El color azul será de mayor resplandor este año, agregó

El arquitecto Amer aseguró que la Virgen de Chiquinquirá estará más brillante este 2024, a partir del 1 de noviembre, cuando se realice el encendido de Bella Vista, con nuevas luces que se le añadieron.

La virgen lucirá sus “estrenos” desde lo alto, donde todos la ven con un mayor brillo que le darán las luces.

Foto: Xiomara Solano

El viernes próximo 01 de noviembre El Ángel lucirá una nueva aureola con varias estrellas y un brillo imponente ante los ojos de los zulianos.

