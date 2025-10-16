La ciudad sigue dando la bienvenida a la Navidad y respirando aire navideño en Maracaibo con el colorido en las casas comerciales que ofrecen productos navideños de los úiltimos de moda importados. Las decoraciones llamativas son un punto de interés para los visitantes, quienes a menudo las filman y comparten en redes sociales, generando publicidad gratuita para el centro comercial.

Desde que se enciendieron las luces en la plaza de la República e Indio Mara, con el que se inicio la temporada festiva desde el 1 de octubre , huele a navidad por distintos rincones de la ciudad con una atmósfera de celebración familiar.

El colorido navideño se empieza a sentir en los centros comerciales a través de la decoración con luces y adornos que crean una atmósfera festiva, lo que además de ser un atractivo visual, genera una experiencia de compra más placentera para los visitantes. Los colores tradicionales como el rojo, verde y dorado, junto con tonos modernos como el azul y la plata, se utilizan para ambientar estos espacios.

Elementos que generan la atmósfera navideña.

Las luces continúan siendo un elemento clave que no solo ilumina sino que también genera una atmósfera cálida y festiva, animando a los visitantes a quedarse más tiempo y a comprar. El brillo y la abundancia de luces contribuyen a la ambientación.

Los centros comerciales se adornan con elementos típicos de la Navidad, como árboles de gran tamaño, guirnaldas, esferas y otros adornos que evocan el espíritu festivo. El rojo y el verde son clásicos, también se emplean otros colores como el azul, plata, dorado y rosa para crear diferentes ambientes.

Para los especialistas la decoración no solo embellece, sino que también influye en la experiencia de compra. Una decoración cuidada y atractiva puede motivar a los clientes a permanecer más tiempo en el centro comercial.

Noticia al Día/ Fotos: Javier Sánchez