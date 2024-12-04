El CASABE es declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) declaró este miércoles, 04 de diciembre al casabe como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad tras una solicitud realizada por los países: Cuba, Haití, República Dominicana, Honduras y Venezuela.

El anuncio de la declaratoria de los conocimientos y prácticas tradicionales para la elaboración y el consumo del casabe como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad se dio en la reunión número 19 de la Convención Intergubernamental de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés), en Paraguay.

Técnicas ancestrales

Las técnicas ancestrales en la elaboración del casabe venezolano engloban 3 mil años de historia.

Caracterizado por ser una torta de yuca circular, aplanada, crocante, de color blanco y agradable sabor, el casabe, es un alimento ancestral presente en la dieta y cultura de los venezolanos, y cuyas técnicas de elaboración heredadas de generación en generación fueron postuladas como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad ante Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en 2023.

Hoy esa postulación es una realidad, cuando la Unesco declaró el casabe como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

Para la elaboración del casabe se debe lavar, pelar y rallar la yuca; para luego exprimirla, para extraerle el almidón (el cual puede ser amargo) y finalmente amasar para hacer las tortillas redondas que serán cocinadas sobre una plancha. Pero es más que una simple preparación, es cultura, amor y decicación.

