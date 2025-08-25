Lunes 25 de agosto de 2025
El Catatumbo brilla y resuena en la rima del Hip Hop

Este lunes 25 de agosto fue lanzado en las diferentes plataformas digitales de música en la Internet el tema “Catatumbo”, en el que participaron con sus interpretaciones 19 artistas marabinos fieles exponentes del Hip Hop y del Rap, con el propósito de mantener estos géneros vigentes, representando y defendiendo esta cultura juvenil en la Tierra del Sol Amada.  

Por José Gregorio Flores

"Catatumbo" es un tema grabado por 19 exponentes zulianos de la cultura Hip Hopera marabina. Foto: RRSS.
Tal y como lo hicieron los gaiteros de otrora, quienes se inspiraban en la idiosincrasia zuliana para realizar sus composiciones dedicadas a Maracaibo, a sus costumbres religiosas y al modo de vida de sus habitantes, este conglomerado de artistas locales busca enaltecer la ciudad que los vio crecer con una canción hecha a base de ritmos netamente urbanos que entrelazan el Rap, el Hip Hop y el Trap.

La pieza, realizada por los raperos “Nomo” y “Oz Killa”, estuvo bajo la producción musical de “Seven Mai” y la coproducción a cargo de “Bygo”. Fue masterizado por Ricardo Sangiao y cuenta con un videoclip dirigido por Veronica Fuentes, que ya puede verse en Youtube, según informó Claudia González “Klau” una de las artistas zulianas que participa en “Catatumbo”.

En esta producción intervienen “Predilecto”, “Juls”, “Andetta”, “Brando”, “Seven Mai”, “Rotsen NG”, “Nitram”, “Panzer”, “Xenon Mc”, “Tatten”, “Alex You”, “Ralfy Talfy”, “Marabino”, “440”, “Nomo”, “Jahkogba”, “Klau”, “Mc Orta” y “Ozz Killa”. Todos coincidieron en la idea de representar a su tierra natal a través de la expresión contestataria del hip hop y del rap, en pro de consolidar ambos estilos en la ciudad.

Con la grabación de “Catatumbo”, el Zulia se suma a los movimientos hip hoperos y raperos que hay en Caracas en el estado Miranda y en Carabobo en el centro del país, lugares que cuentan con temas inspirados en su historia y la dinámica social como por ejemplo “El Caracazo” y “La Batalla de Carabobo. Todo un esfuerzo unificado para fortalecer los movimientos culturales en Venezuela.

María Claudia González es una de las artistas marabinas que participa en "Catatumbo".
Oz Killa.
@Nomorap.
Marabino.
Seven Mai.

Noticia al Día / José Gregorio Flores

