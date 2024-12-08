Jueves 25 de septiembre de 2025
Al Dia

El colorido arte de Andrés, el zuliano con TEA que triunfa en Italia: Expondrá más de 50 obras en el museo cívico de Bracciano este 8 y 12-Dic

En Italia reside un joven marabino que con mucho esfuerzo y constancia ha logrado posicionarse como uno de los artistas…

Por José Gregorio Flores

El colorido arte de Andrés, el zuliano con TEA que triunfa en Italia: Expondrá más de 50 obras en el museo cívico de Bracciano este 8 y 12-Dic
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

En Italia reside un joven marabino que con mucho esfuerzo y constancia ha logrado posicionarse como uno de los artistas plásticos emergentes más importantes de Europa, dejando por todo lo alto el nombre de Venezuela donde se inició como pintor y escultor. Se llama Andrés Flores, quien a sus 18 años de edad ya tiene en su haber 59 obras que desde su infancia viene exponiendo en diferentes muestras colectivas.

La genialidad de Andrés es un don concedido por el altísimo, tomando en cuenta que cuando cumplió tres años los médicos que lo trataban le diagnosticaron Trastorno del Espectro Autista (TEA), motivo por el que su madre, la psicóloga Samadhi Flores, comenzó a observarlo con más detenimiento y se percató que su hijo, aún cuando no articulaba palabras y se mostraba aislado, era muy habilidoso con sus manos.

"Andrés nació en Maracaibo y desde los cinco años demostró el potencial de artista que sigue desarrollando en Italia. Sus primeras obras fueron figuras que hacía con plastilina y arcilla, cuyos detalles me dejó asombrada porque parecían fabricados de plástico. Siempre creí en mi hijo y nunca me dejé llevar diagnósticos falsos ni mucho menos por lo que decía la gente", expresó su madre Samadhi Flores.

Durante el tiempo que Andrés Flores vivió en Maracaibo (2006-2018), su madre logró inscribirlo en un colegio normal y en la escuela "Por arte de piedra", donde dio sus primeros pasos como artista plástico y a través de la cual hizo su primera exposición colectiva, dándole una lección de vida a todas las personas cercanas a su entorno que por ser un chico diferente, nunca creyeron en su talento.

"La voluntad de Dios ante todo se dio y nos mostró ese camino. Lo inscribí en la escuela Por arte de piedra donde demostró sus dotes artísticos. Dos psicólogas, por cierto muy reconocidas en Maracaibo, me dijeron que Andrés nunca iba a hablar ni tampoco iba a ir a una escuela porque lo veían muy aislado. Cada vez que alguien me decía que mi hijo no iba a lograr nada por si solo, para mí era todo lo contrario y en mi cabeza él siempre fue un ganador" comentó Samadhi Flores.

Una nueva vida

Tras el divorcio de sus padres, Andrés se fue a vivir a Italia junto a su madre cuando tenía 12 años de edad. Una vez radicados, Samadhi Flores lo inscribió en una escuela de bachillerato especializada para jóvenes con inquietudes artísticas y continuó su preparación académica. Así fue durante un tiempo hasta que su madre se mudó al municipio Bracciano, donde reside actualmente.

Andrés Flores junto a su madre Samadhi Flores. Foto: Cortesía.

Su madre relató en entrevista exclusiva a Noticia al Día, que Italia como país fue todo un reto para Andrés, pues tuvo que adaptarse a un proceso cultural que desconocía en su totalidad. No obstante, Andrés demostró su valía en el colegio Luca Pacioli y continuó preparándose hasta convertirse en un destacado estudiante que habla con facilidad tres idiomas: español, italiano e inglés.

Logros

Recientemente, Andrés fue seleccionado por la alcaldía del municipio Bracciano para participar en una muestra individual que se llevará a cabo desde el próximo domingo ocho de diciembre hasta el jueves 12, en la cual expondrá 59 obras (entre pinturas y esculturas) en el Museo Cívico local. Funcionarios del referido Ayuntamiento, al ver el trabajo impecable del artista venezolano, decidieron convocarlo.

Asimismo, también fue elegido por un grupo de críticos de arte para presentar su obra "Rainbow" en el Concurso Internacional de Artistas de Europa, la cual se realizará el próximo 20 de diciembre en el Museo Pucci, ubicado en Florencia. Su historia es un ejemplo de superación a seguir por toda la juventud, pues demuestra que lo "normal" es un término relativo y que ser diferente al común denominador, no es una limitación cuando realmente se quieren lograr metas en la vida.

Esta es la obra titulada "Rainbow" de Andrés Flores que fue seleccionada por un grupo de críticos de arte italianos para exponerla el próximo 20 de diciembre en el Museo Pucci en Florencia-Italia. Foto: Cortesía.

Noticia al Día / José Gregorio Flores

Fotos: Cortesía

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

"No he pegao un ojo" la frase más popular en Maracaibo hoy

Carlos Narváez despachó su jonrón 15 del año en triunfo de Medias Rojas

Carlos Narváez despachó su jonrón 15 del año en triunfo de Medias Rojas

Eugenio Suárez conectó su cuadrangular 48 y los Marineros amarran el banderín

Eugenio Suárez conectó su cuadrangular 48 y los Marineros amarran el banderín

Desde hace 100 años la Tierra no se actualiza en temblores

Desde hace 100 años la Tierra no se actualiza en temblores

Puerto Rico será sede de Miss Universo 2026

Puerto Rico será sede de Miss Universo 2026

Titulares de la prensa nacional para este jueves 25 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este jueves 25 de septiembre

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 25 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 25 de septiembre de 2025

Reportan explosión en una estación del Metro de Caracas

Reportan explosión en una estación del Metro de Caracas

Trump sustituye foto de Biden por un ‘autopen’ en galería presidencial de la Casa Blanca

Trump sustituye foto de Biden por un ‘autopen’ en galería presidencial de la Casa Blanca

Al menos 100 personas intoxicadas en un colegio de Cojedes

Al menos 100 personas intoxicadas en un colegio de Cojedes

El colombiano Juan Carlos Osorio entra en los planes de la Vinotinto

El colombiano Juan Carlos Osorio entra en los planes de la Vinotinto

Detenido por violencia doméstica y robo a su pareja en San Francisco

Detenido por violencia doméstica y robo a su pareja en San Francisco

"La Oratoria, el poder de la palabra", un libro que brinda las herramientas para ser el mejor

Presidente Javier Milei exigió en la ONU la liberación del gendarme argentino detenido en Venezuela

Presidente Javier Milei exigió en la ONU la liberación del gendarme argentino detenido en Venezuela

Ronald Acuña Jr. llega a los 20 jonrones en triunfo de Bravos ante Nacionales

Ronald Acuña Jr. llega a los 20 jonrones en triunfo de Bravos ante Nacionales

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

¡Más fuerte! Otro temblor sacude a Maracaibo

¡Más fuerte! Otro temblor sacude a Maracaibo

Los invadió el susto: Familiares sacaron a sus pacientes fuera del Hospital Universitario de Maracaibo

Los invadió el susto: Familiares sacaron a sus pacientes fuera del Hospital Universitario de Maracaibo

ZOEDAN Zulia refuerza recomendaciones ante sismos en la región

ZOEDAN Zulia refuerza recomendaciones ante sismos en la región

Nuevo temblor en Bachaquero

Nuevo temblor en Bachaquero

Delcy Rodríguez reportó diez sismos y 21 réplicas en las últimas siete horas

Delcy Rodríguez reportó diez sismos y 21 réplicas en las últimas siete horas

Noticias Relacionadas

Al Dia

Factura globalmente, cobra localmente y conserva más de lo que ganas

El freelancing es libertad. Tú eliges tus clientes, tus proyectos, tu horario.
Al Dia

Al Blanco celebra siete décadas de creación: arte que fusiona acrílicos, música y memoria de Venezuela

Una trayectoria que mezcla pintura, poesía y música con una constante búsqueda de color y significado.
Al Dia

Diosdado Cabello: “La canonización es un trámite, el pueblo ya lo santificó”

Cabello expresó su agradecimiento por el gesto, destacando el cariño con el que fue entregado el presente.

Zulia

Noche en vela por los latidos de la tierra: Los 11 temblores en Maracaibo

El evento más significativo se registró a las 7:28 a.m. con una magnitud de 4.3 y epicentro ubicado a 32 kilómetros al este de Bachaquero, en el eje de la Costa Oriental del Lago

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025