Miércoles 15 de octubre de 2025
Al Dia

El Dr. José Gregorio Hernández terminó con honores sus estudios en París y tras volver a Caracas fundó el primer laboratorio científico de Venezuela

En esta cuarta entrega de trabajos especiales sobre la vida y obra de "El Venerable", a propósito de su canonización este domingo 19 de octubre, reseñaremos parte de su estadía en Francia, donde estuvo casi un año estudiando en tres laboratorios de la Facultad de Medicina de la Universidad de París.

Por José Gregorio Flores

El Dr. José Gregorio Hernández terminó con honores sus estudios en París y tras volver a Caracas fundó el primer laboratorio científico de Venezuela
José Gregorio Hernández estuvo casi un año en París estudiando
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Luego de graduarse en 1888 como doctor en Ciencias Médicas en la Universidad Central de Venezuela (UCV), José Gregorio Hernández regresó a su terruño natal en Isnotú y comenzó a ejercer su profesión haciendo un recorrido por varias localidades andinas, curando personas ricas y pobres.

Mientras tanto, en la Gran Caracas, su amigo y maestro, el Dr. Calixto González, lo recordaba como una persona abnegada y entregada a la investigación, con suficientes aptitudes para que el Estado venezolano lo becara y enviara a Francia a especializarse en microscopía, bacteriología, histología normal y patológica, y fisiología experimental.

En esta cuarta entrega de trabajos especiales sobre la vida y obra de "El Venerable", a propósito de su canonización este domingo 19 de octubre, reseñaremos parte de su estadía en Francia, donde estuvo casi un año estudiando en tres laboratorios de la Facultad de Medicina de la Universidad de París.

La designación de José Gregorio Hernández para que viajara a Europa fue hecha por el Dr. Juan Pablo Rojas Paul (presidente de Venezuela entre 1888 y 1890), a través de la solicitud que le hiciera el Dr. Calixto González. Esta recomendación surgió durante la construcción del Hospital Vargas, recinto que debía ser inaugurado con un laboratorio científico que estuviera dirigido por un médico como "El Venerable".

Es así como José Gregorio llega a Francia los primeros días de octubre de 1889 y se aloja en una pensión de la calle Rue des Carmes N° 20 dans la Rive Gauche, cercana a la Facultad de Medicina. Inmediatamente, comienza su proceso de especialización en el laboratorio de histología, a cargo del Dr. Mathias-Maríe Duval, miembro de la Academia de Medicina de Francia; sucesor del sabio micrógrafo Charles Felipe Robín.

Era el más importante laboratorio y Catedra de Histología Normal y Patológica de París. También se especializó en el laboratorio de Fisiología Experimental (desde julio de 1890 hasta febrero
de 1891) dirigido por Charles Robert Richet, doctor en medicina, ciencias anatómicas y naturales; profesor de Fisiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de París; discípulo de Claude Bernard; Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1913.

Y por último estuvo en el Laboratorio de Bacteriología. Catedra de Patología Experimental y
Comparada de la Facultad de Medicina (desde febrero de 1891 hasta julio de ese mismo año). Estaba bajo la dirección de Isidore Straus; discípulo de Claude Bernard, Emile Roux, Chamberlain y de Luis Pasteur; profesor de esa catedra en la Universidad de París.

Allí, José Gregorio, entre otras actividades relacionadas con la Bacteriología, aprendió a colorear colonias bacterianas y a estudiar la tuberculosis.

Adquisición de equipos para el laboratorio

En París, durante su formación en la Facultad de Medicina, José Gregorio iba planificando el detalle de adquisición del laboratorio que trasladaría a Venezuela, según él: “para un instituto que estaría al nivel de los más adelantados del mundo científico, puesto que sería una copia exacta del de París”.

Así lo hizo saber en carta del 8 de diciembre de 1890 al Ministro de Instrucción Pública. Luego el 21 de abril de 1891, el Consejo Federal, aprobó la 25suma de Bs 12.885,30 para su adquisición, suma que recibió José Gregorio el5 de mayo del mismo año, por órgano del señor Terrero Atienza.

La compra del laboratorio en Francia, fue ordenado originalmente para ser instalado en el Hospital Vargas, pero por disposición del Presidente Raimundo Andueza, fue instalado en la UCV. Seguramente sus instalaciones deben haber estado preparadas para instalar los equipos y accesorios, que el Dr. Miguel
Yaber en su libro José Gregorio Hernández Académico, dividió en categorías: muebles, equipos, reactivos y otros insumos de laboratorio, que en total suman 218 unidades, incluyendo libros de apoyo de diversos autores extranjeros; cuya lista exacta, puede consultarse en el libro de Ernesto Hernández Briceño, Nuestro Tío José Gregorio. Tomo II, paginas 227 al 235.

José Gregorio, con el laboratorio adquirido, arribó a Venezuela en octubre de 1891.

Noticia al Día / Con información de Rafael Ángel Terán Barroeta "El Ucevista José Gregorio Hernández"

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

EEUU cobrará mil dolares a los beneficiarios del ‘parole’ humanitario a partir de este jueves 16-Oct

EEUU cobrará mil dolares a los beneficiarios del ‘parole’ humanitario a partir de este jueves 16-Oct

Orlando Urdaneta y Andreína Fuentes estrenan su podcast Voyage to the present, en Miami

Orlando Urdaneta y Andreína Fuentes estrenan su podcast Voyage to the present, en Miami

OpenAI se adentra al territorio de lo sexual con las próximas actualizaciones de ChatGPT

OpenAI se adentra al territorio de lo sexual con las próximas actualizaciones de ChatGPT

Así luce el nuevo logo de Leones del Caracas para la temporada 2025-2026

Así luce el nuevo logo de Leones del Caracas para la temporada 2025-2026

Messi anuncia la creación de un torneo juvenil con su nombre

Messi anuncia la creación de un torneo juvenil con su nombre

Venite pa’ Maracaibo: cine zuliano que conquista las pantallas de Prime Video (por la Dra. Luz Neira Parra)

Venite pa’ Maracaibo: cine zuliano que conquista las pantallas de Prime Video (por la Dra. Luz Neira Parra)

Dodgers amplían ventaja ante Cerveceros en Serie de Campeonato

Dodgers amplían ventaja ante Cerveceros en Serie de Campeonato

Rescatan a un centenar de ‘esclavos’ en una finca de caña en Brasil

Rescatan a un centenar de ‘esclavos’ en una finca de caña en Brasil

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 15 de octubre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 15 de octubre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este miércoles 15 de octubre

Titulares de la prensa nacional para este miércoles 15 de octubre

Onda tropical N° 46 entró al territorio venezolano

Onda tropical N° 46 entró al territorio venezolano

Jorge

Jorge "Tuto" Quiroga se posiciona como el referente del nuevo capítulo político en Bolivia

¿Sabías que existen diferentes tipos de dolor de cabeza?

¿Sabías que existen diferentes tipos de dolor de cabeza?

Trump recibe a Milei en la Casa Blanca y le ofrece respaldo de cara a las Legislativas en Argentina

Trump recibe a Milei en la Casa Blanca y le ofrece respaldo de cara a las Legislativas en Argentina

Fiesta deportiva en San Francisco: “Estrellas de Seguridad” se enfrenta a “Glorias Deportivas del Zulia” este sábado

Fiesta deportiva en San Francisco: “Estrellas de Seguridad” se enfrenta a “Glorias Deportivas del Zulia” este sábado

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Onda tropical N° 46 entró al territorio venezolano

Onda tropical N° 46 entró al territorio venezolano

Sicarios asesinan a sargento mayor dentro de su camioneta en Cabimas

Sicarios asesinan a sargento mayor dentro de su camioneta en Cabimas

Jackson Chourio conecta cuadrangular para igualar un histórico récord de Miguel Cabrera en Postemporada

Jackson Chourio conecta cuadrangular para igualar un histórico récord de Miguel Cabrera en Postemporada

Ya estamos en el Vaticano

Ya estamos en el Vaticano

El artista que puso una sonrisa: La historia detrás de la imagen oficial de José Gregorio Hernández

El artista que puso una sonrisa: La historia detrás de la imagen oficial de José Gregorio Hernández

Noticias Relacionadas

Al Dia

Faltan cuatro días para la canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles

La canonización del "Médico de los Pobres" y de la fundadora de las Siervas de Jesús marcará un hito histórico para la nación

Zulia

Center Park regresa a Grano de Oro para el disfrute de todos los zulianos

Los embajadores de "los caballitos" vuelven a la región

De Interés

Movistell anuncia bajón de precios en sus productos

Esta decisión responde a la creciente demanda de dispositivos accesibles en el mercado y busca facilitar la adquisición de tecnología de calidad a un mayor número de consumidores
Al Dia

El Papa le recuerda a un fanático de Cachorros la eliminación por Serie Divisional

El sumo pontífice demostró su fidelidad con los Medias Blancas de Chicago

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025