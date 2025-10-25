El legado de ‘Betty la Fea’: 26 Años de una revolución televisiva

El 25 de octubre de 1999, se emitió el primer capítulo de "Betty la fea", una telenovela colombiana que se convirtió en un fenómeno cultural tanto en su país de origen como a nivel internacional.

Creada por Fernando Gaitán, la serie sigue la historia de Beatriz Pinzón, una mujer inteligente y talentosa que, a pesar de su apariencia poco convencional, se enfrenta a los desafíos del mundo laboral y del amor en una empresa de moda.

La trama aborda temas como la belleza, la autoestima y las dinámicas sociales, resonando con audiencias de diversas culturas.

"Betty la fea" no solo fue un éxito en Colombia, sino que también inspiró numerosas adaptaciones en diferentes países, incluyendo "Ugly Betty" en Estados Unidos, que ganó varios premios Emmy.

La serie dejó una huella significativa en la televisión y la cultura popular, convirtiéndose en un referente de la narrativa sobre la aceptación y la superación personal.

Su legado perdura, y sigue siendo recordada y celebrada por su mensaje positivo y su entrañable protagonista.

Noticia al Día