El mensaje de Gustavo Dudamel a horas de dirigir el concierto de Notre Dame

El director de orquesta Gustavo Dudamel sigue ensayando, en París, junto a los músicos, para la ceremonia de reapertura de la Catedral de Notre Dame, que tendrá lugar el sábado 7 de diciembre a las 9:00 pm, hora local.

El venezolano dirigirá el concierto de la Orquesta Filarmónica de Radio Francia. Hace tres días dijo que lo acompañarían Lang Lang, Angélique Kidjo, Clara Luciani, Vianney, Khatia Buniatishvili, Benjamin Bernheim y Garou, entre otros artistas.

Para el exitoso larense, “esta actuación es un mensaje de reconstrucción, de esperanza y de unión, con la esperanza de unirnos para hacer del mundo un lugar mejor”.

La tarde de este viernes la agencia EFE reseña que los responsables de la reapertura de la Catedral de Notre Dame reorganizaron sus planes y se realizará finalmente solo en el interior del templo debido a las condiciones meteorológicas desfavorables previstas.

"De común acuerdo entre la Diócesis de París y la Presidencia de la República, toda la ceremonia tendrá lugar en el interior de la Catedral de Notre Dame de París", detallaron esas dos instituciones en un comunicado conjunto.

En concreto, los organizadores indicaron que los servicios meteorológicos franceses prevén rachas de viento de entre 65 y 80 kilómetros por hora.

Eso obliga a reorganizar los preparativos, que inicialmente contemplaban dos tiempos muy marcados: uno más político en el exterior, liderado por el presidente, Emmanuel Macron, y otro en el interior, más puramente religioso, con el arzobispo de París, Laurent Ulrich, como protagonista.

La ceremonia iba a empezar a las 19 horas (18 GMT) en el patio junto a la fachada, donde se iban a ubicar todos los invitados.

Noticia al Día/EFE