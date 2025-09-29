Lunes 29 de septiembre de 2025
Al Dia

El miércoles arranca la Navidad en Maracaibo: Gaitas y luces en la Plaza de la República

Es una tradición anual que da inicio a las festividades navideñas en la ciudad

Por Javier Sanchez

Con gaitas y encendido de luces en la Plaza de la República, se iniciará la Navidad el miércoles 1 de octubre en Maracaibo, con la actuación de distintas agrupaciones con un evento organizado por la dirección de la Alcaldía de Maracaibo.

La Navidad en la Plaza de la República consiste en actividades festivas organizadas por la Alcaldía de Maracaibo, como el encendido de las luces navideñas y eventos culturales que realzan el espíritu festivo de la temporada, como se vio en las navidades del año pasado con la recuperación de la fuente central de la plaza.

Es una tradición en esta ciudad el encendido de luces y decoraciones en sitios emblemáticos como la Plaza de la República en Maracaibo marquen el inicio de las festividades navideñas. El alcalde Gian Carlo Di Martino informó la semana pasada que el miércoles primero de octubre habrá gaita y encendido de luces en la plaza de la República y el 19 de este mismo mes, la ciudad celebrará la canonización del doctor José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles con la inauguración de una plaza en honor a los santos de Venezuela.

La Plaza de la República se embellece y decora para crear un ambiente navideño atractivo para los visitantes y residente.

El 1 de octubre de 2025 comienza la temporada navideña en Venezuela y un importante congreso internacional del carbón, el 1 de octubre marca el inicio oficial de la temporada por decreto presidencial e incluye eventos y actividades festivas en Maracaibo y el resto del país.


Entre las actividades de este mes destaca la celebración de este congreso a celebrarse del 28 y el 30 de octubre en el Hotel Tibisay del Lago, con el que se busca destacar el potencial minero y energético de Venezuela.

Se tiene previsto el concierto de Omar Courtz, artista puertorriqueño de música urbana que se presentará en el Palacio de Eventos el 15 de octubre como parte de su gira Primera Musa World Tour 2025.
Para este mes de octubre el Teatro Baralt tiene una agenda de eventos, incluyendo la obra HELLO SUSY! el 5 de octubre y la función de NO ERES TU SOY YO el 9 de octubre.

Con motivo de la canonización de José Gregorio Hernández del 28 al 30 de octubre, la ciudad se convertirá en un punto de encuentro para celebrar la canonización de José Gregorio Hernández. Para el 24 de octrubre el gobierno regional realiza la programación para conmemorar el natalicio de Rafael Urdaneta, prócer zuliano nacido en Maracaibo.

A finales de octubre la igesia católica inicia su progrmaación con la Bajada de La Chinita que marca el inicio de la festividad en su honor.

Un millón de personas en la feria

Un millón de personas transitarán durante la Feria de la Chinita, de acuerdo a las estimaciones del alcalde Gian Carlos Di Martino, quien presentó recientemente junta a Omar Enrique, presidente del comité de feria, el programa de las festividades.

Los eventos que se llevarán a cabo contarán con la seguridad y la logística necesaria fortaleciendo la fiesta patronal. Gaita y encendido de luces en la plaza de la República marcarán el inicio de la fiesta este año en la ciudad.

Noticia al Día/ Foto: Cortesía


