Viernes 22 de agosto de 2025
Al Dia

El ojo del siglo: El natalicio Henri Cartier-Bresson, el padre del fotoperiodismo

Cartier-Bresson se dedicó al fotoperiodismo con el objetivo de inmortalizar y retratar al mundo y sus engranajes. Llegando a capturar la verdadera esencia de la realidad de la época.

Por Pasante1

El ojo del siglo: El natalicio Henri Cartier-Bresson, el padre del fotoperiodismo
Foto: Cortesía. Composición: Reyhans Quiroz
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La fotografía tiene la cualidad de fijar la eternidad en un instante, y eso lo tenía muy claro Henri Cartier-Bresson, quien un día como hoy nació, convirtiéndose en el padre del fotorreportaje con sus increíbles obras que inmortalizaron los momentos más impactantes del siglo XX por medio de su prisma lleno de humanidad.

Henri Cartier-Bresson nació el 22 de agosto de 1908 en Chanteloup-en-Brie, Francia. Se cuenta que desde niño poseía un interés particular por retratar al mundo, y su tío fue quien le enseñó el arte de la pintura, práctica que continuaría incluso después de la muerte de su tío en la Segunda Guerra Mundial.

Lee también: Nintendo arrasa en ventas en Japón y el mundo

Al terminar la educación básica, Cartier-Bresson tomó la decisión de continuar su formación como artista bajo la tutela de varios maestros, aunque nunca logró sentirse completamente cómodo con sus obras.

Fue en 1929, cuando Henri se encontraba cumpliendo el servicio militar, que su vida dio un giro. En un intento por salir a cazar sin permiso, fue puesto bajo arresto. Sería Harry Crosby, un escritor bohemio que había servido en la Gran Guerra, quien ayudaría a Cartier-Bresson al hablar con su comandante para dejarlo bajo su custodia.

Henri Cartier-Bresson. Foto: Cortesía.

Esto fue con la excusa de que ambos compartían un amor por la fotografía. Pese a empezar como una mentira, Crosby le dio su primera cámara y algunas lecciones de fotografía, que no duraron mucho, ya que en diciembre de 1929 se suicidó.

El ojo del siglo

Aun con este lamentable acontecimiento, Henri no abandonaría su interés por la fotografía. En 1931, se aventuró a África en una expedición como fotógrafo, donde sobrevivió como cazador, lo que según él, le enseñó a moverse con discreción.

Henri Cartier-Bresson. Foto: Cortesía.

Fue a su regreso, al juntarse con algunos compañeros fotógrafos y ver sus trabajos, que Henri entendió lo que luego declararía, “Que una fotografía podía fijar la eternidad en un instante”. Esto lo llevaría a dedicar los siguientes 40 años de su vida a la fotografía.

Cartier-Bresson se dedicó al fotorreportaje con el objetivo de inmortalizar los momentos decisivos de su tiempo. Fue en 1937 cuando llevó a cabo su primer fotorreportaje, que fue considerado un éxito.

Al margen de la coronación de Jorge VI de Inglaterra, Henri destacó, ya que a diferencia de los demás fotógrafos que tomaban fotos del rey, él tomaba fotos de la multitud que rodeaba y aclamaba al futuro rey. Para Henri, esa era la esencia del momento, ya que no existe rey sin pueblo al cual gobernar.

Nombramiento de Jorge VI de Inglaterra (1936). Foto: Henri Cartier-Bresson.

Hasta el momento de su muerte, Henri Cartier-Bresson se dedicó por entero a retratar al mundo y sus engranajes. Trabajó en campañas políticas y en el rodaje de películas de la época. Al margen de la Segunda Guerra Mundial, fue reclutado en el cuerpo de fotografía, encargándose de trabajos de documentación y propaganda.

Funeral de Mahatma Gandhi (1948). Foto: Henri Cartier-Bresson.

Fue prisionero de los alemanes y pasó casi tres años en un campo de prisioneros, del que logró escapar. Creó una agencia de fotografía aún hoy en vigencia, "Magnum Photos", y fue con esta agencia donde realizaría sus trabajos más célebres, como el funeral de Gandhi, la conquista de Pekín por parte de los maoístas y la independencia de Indonesia.

Henri Cartier-Bresson. Foto: Cortesía.

La vida de Cartier-Bresson fue una aventura constante hasta sus últimos momentos. Para 1970, el artista se fue retirando de manera progresiva de la fotografía, retomando de a poco su pasión por la pintura con algunos retratos y paisajes.

Fue en el año 2004, 19 días antes de cumplir los 96, cuando Henri Cartier-Bresson falleció, ganándose por su vida y obra el título de “El ojo del siglo”.

Noticia al día / Reyhans Quiroz

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Dejan en libertad a 104 hinchas chilenos detenidos en Argentina

Dejan en libertad a 104 hinchas chilenos detenidos en Argentina

Águilas del Zulia anuncia renovación en su directiva para la próxima temporada de la LVBP

Águilas del Zulia anuncia renovación en su directiva para la próxima temporada de la LVBP

Mafalda celebra sus 60 años en el Instituto Cervantes de Shanghái

Mafalda celebra sus 60 años en el Instituto Cervantes de Shanghái

Nintendo arrasa en ventas en Japón y el mundo

Nintendo arrasa en ventas en Japón y el mundo

Wilson Contreras conectó su jonrón 170 de por vida y superó a Ramón Hernández

Wilson Contreras conectó su jonrón 170 de por vida y superó a Ramón Hernández

El Botafogo de Savarino queda eliminado de la Copa Libertadores y habrá nuevo campeón

El Botafogo de Savarino queda eliminado de la Copa Libertadores y habrá nuevo campeón

Venezuela cayó ante Aruba y se despidió de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

Venezuela cayó ante Aruba y se despidió de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

Falleció el cantante Xava Drago, vocalista del grupo de rock Coda

Falleció el cantante Xava Drago, vocalista del grupo de rock Coda

Jhostynxon García es subido al equipo grande de Medias Rojas de Boston

Jhostynxon García es subido al equipo grande de Medias Rojas de Boston

¿Por qué eligieron el color azul para la pastilla de Viagra?: Esto se sabe

¿Por qué eligieron el color azul para la pastilla de Viagra?: Esto se sabe

Alcaraz debutará en el US Open ante Opelka y podría enfrentar a Djokovic en semifinales

Alcaraz debutará en el US Open ante Opelka y podría enfrentar a Djokovic en semifinales

Derrick Rose tendrá su camiseta retirada por los Chicago Bulls

Derrick Rose tendrá su camiseta retirada por los Chicago Bulls

¡No hay mañana! Venezuela con una nueva oportunidad de llegar a la final internacional de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

¡No hay mañana! Venezuela con una nueva oportunidad de llegar a la final internacional de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

La FDA insta a los consumidores de EEUU a no comer camarones posiblemente radiactivos

La FDA insta a los consumidores de EEUU a no comer camarones posiblemente radiactivos

Conozca la historia de amor de

Conozca la historia de amor de "La Negra" un caimán

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Petro aseguró que una invasión de EEUU a Venezuela la convertiría en

Petro aseguró que una invasión de EEUU a Venezuela la convertiría en "otra Siria" y arrastraría a Colombia a otro conflicto

Jorge Rodríguez anunció la detención del diputado Julio César Torres por narcotráfico

Jorge Rodríguez anunció la detención del diputado Julio César Torres por narcotráfico

La joven que viajó con sus cuatro hijos de la COL a Santa Bárbara no estaba desaparecida, solo estaba huyendo del marido por maltrato

La joven que viajó con sus cuatro hijos de la COL a Santa Bárbara no estaba desaparecida, solo estaba huyendo del marido por maltrato

Familia venezolana causa polémica con revelación de género en zona protegida de Chile

Familia venezolana causa polémica con revelación de género en zona protegida de Chile

Detenido el femicida de Nuvia Perozo, asesinada en la piscina de una lujosa finca en Valencia

Detenido el femicida de Nuvia Perozo, asesinada en la piscina de una lujosa finca en Valencia

Noticias Relacionadas

Cultura

El ojo del siglo: El natalicio Henri Cartier-Bresson, el padre del fotoperiodismo

Cartier-Bresson se dedicó al fotoperiodismo con el objetivo de inmortalizar y retratar al mundo y sus engranajes. Llegando a capturar la verdadera esencia de la realidad de la época.
Al Dia

Colombia volvió a ser sacudida por un nuevo ataque con explosivos

Según los ciudadanos de Florencia, el día de ayer recibieron audios de advertencia para que no salieran al centro.
Al Dia

Rusia expresó su apoyo a Venezuela ante presión de EEUU

El Ministerio de Relaciones Exteriores ruso comunicó que el canciller expresó solidaridad con el gobierno venezolano y respaldo a sus esfuerzos
Zulia

Optimus Prime aterriza en el barrio San José: la obra que convierte desechos en orgullo zuliano

El creador del guacamayo Pancho Yhorby Ventura sorprende fusionando al robot con la bandera del municipio Maracaibo

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025