Martes 23 de septiembre de 2025
Al Dia

El Padre Vílchez regresó a su templo, después de 50 años de entrega, dedicación y servicio

El Padre Vílchez regresó a su templo, el Santísimo Cristo de San Francisco, hasta donde fue trasladado hoy a la…

Por Javier Sanchez

El Padre Vílchez regresó a su templo, después de 50 años de entrega, dedicación y servicio
Foto: Xiomara Solano
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El Padre Vílchez regresó a su templo, el Santísimo Cristo de San Francisco, hasta donde fue trasladado hoy a la capilla lateral tras una Solemne Eucaristía, y luego inhumado en las instalaciones en el recinto sagrado.

Foto:. Xiomara Solano

La gobernación del estado Zulia y la Alcaldía de San Francisco, encabezados por el gobernador Manuel Rosales y el alcalde Gustavo Fernández, junto al pueblo que hizo acto de presencia, rindieron honores a Mons. Luis Guillermo Vílchez en la procesión de sus restos, desde la Capilla del Cementerio Municipal de San Francisco, hasta el templo Santísimo Cristo.

Foto; Xiomara Solano

Junto a la imagen de la Virgen de Chiquinquirá, el Presbítero Leonardo López, familiares y amigos del Padre Vílchez asi como representantes del Ejecutivo Regional y del gabinete municipal de San Francisco, recorrieron las calles san franciscanas hasta el templo parroquial que simboliza en el Zulia, Venezuela y el mundo, el legado eterno del llamado Curita de San Francisco.

Foto: Xiomara Solano

A su llegada al recinto sagrado, en el que durante décadas guió y formó a feligreses en la sagrada palabra de nuestro Señor, fue recibido con oraciones a través del Ritual de Exequias. Se llevo a cabo la tradicional guardia de honor en capilla ardiente para luego dar inicio a la celebración de la Solemne Eucaristía.

Foto: Xiomara Solano
Foto: Xiomara Solano

Terminada la misa de cuerpo presente, se contó el responso y se trasladó su ataúd hasta la Capilla del Santísimo Sacramento.

Promotor cultural y guía

.
El presbítero Leonardo López, en sus palabras durante la Homilía hizo referencia a la formación y trayectoria de monseñor Vílchez desde sus inicios, con una trayectoria de vida sacerdotal impecable en toda su historia desde que se estableció en el municipio San Francisco.

Foto: Xiomara Solano

Fue un sacerdote muy creativo, amante del deporte, la música, promotor cultural y guía espiritual por más de 50 años y entre su legado está la fundación del Liceo San Francisco, la creación de periódicos y programas radiales, y la congregación de la juventud en el Frente Juvenil en dicho municipio.

Su labor reconocida por la población y autoridades gubernamentales estuvo presente para ayudar a los más necesitados, y su carisma y buen humor hicieron que fuera muy apreciado por todos.

Aparte de ser guía espiritual fue un gran promotor de la identidad zuliana y creador de varios conjuntos gaiteros. Su legado y amor por la comunidad zuliana perduran en el tiempo. Fue un ejemplo de entrega, dedicación y servicio a los demás.

Este hombre se ganó el cariño, respeto y admiración de toda la comunidad zuliana. Nació en El Caimito, municipio Miranda del Zulia, el 24 de abril de 1924 y desde joven sintió la llamada al sacerdocio y en 1937 ingresó al Seminario Diocesano de Maracaibo, y posteriormente al Seminario Interdiocesano de Caracas.

El 5 de diciembre de 1941 fue ordenado sacerdote por Monseñor Marcos Sergio Godoy en la Catedral de Maracaibo, y comenzó su servicio en la iglesia católica en la Isla de Toas,

En 1953, llegó a la iglesia Santísimo Cristo en San Francisco, único templo católico para ese entonces, con el sueño de llevar la evangelización a través del deporte y la música, y dejar una huella indeleble en cada alma que pasara por sus manos. Fue un hombre que se ganó el cariño, admiración y respeto de toda la comunidad sanfranciscana. Hoy regresó a su casa, a su templo, a su San Francisco al que tanto amo.

Noticia al Día

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

La solidaridad no se clausura: Pese al cierre de su fundación, Orlando sigue sirviendo comida a quienes más lo necesitan

La solidaridad no se clausura: Pese al cierre de su fundación, Orlando sigue sirviendo comida a quienes más lo necesitan

Las graves acusaciones que persiguen al padre de Elon Musk

Las graves acusaciones que persiguen al padre de Elon Musk

El show de Bad Bunny en Puerto Rico bate un nuevo récord mundial

El show de Bad Bunny en Puerto Rico bate un nuevo récord mundial

Pipe Peláez invita a apoyar las obras sociales de la Basílica de la Chinita

Pipe Peláez invita a apoyar las obras sociales de la Basílica de la Chinita

Secuestraron a comerciante en Maracay

Secuestraron a comerciante en Maracay

La PTJ de Cecilio Acosta fue el Hotel Chama y era de mi mamá: Revelaciones de Rafael Tiano

La PTJ de Cecilio Acosta fue el Hotel Chama y era de mi mamá: Revelaciones de Rafael Tiano

Reportan incendio en un estacionamiento del Metro de Caracas

Reportan incendio en un estacionamiento del Metro de Caracas

LaLiga respalda jugar en Estados Unidos el Barcelona-Villareal

LaLiga respalda jugar en Estados Unidos el Barcelona-Villareal

Se ahogó niño de 2 años en la piscina de una vecina en Mene Mauroa

Se ahogó niño de 2 años en la piscina de una vecina en Mene Mauroa

Maracaibo se vestirá de rosa

Maracaibo se vestirá de rosa "Por una Ciudad Libre de Cáncer de Mama"

Expertos de la ONU piden a FIFA y UEFA excluir a Israel de sus competiciones

Expertos de la ONU piden a FIFA y UEFA excluir a Israel de sus competiciones

Vallenato de ALTO VOLTAJE que no se puede ignorar

Vallenato de ALTO VOLTAJE que no se puede ignorar

Las hallacas de Chiqui, bellas y glamurosas como es ella

Las hallacas de Chiqui, bellas y glamurosas como es ella

Juancho de la Espriella estalla contra festivales vallenatos: “Todo es una rosca de plata, favores y arreglos debajo de la mesa”

Juancho de la Espriella estalla contra festivales vallenatos: “Todo es una rosca de plata, favores y arreglos debajo de la mesa”

Una venezolana muerta y su hija herida al ser tiroteadas en México

Una venezolana muerta y su hija herida al ser tiroteadas en México

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Las hallacas de Chiqui, bellas y glamurosas como es ella

Las hallacas de Chiqui, bellas y glamurosas como es ella

Mónica Bellucci habla tras su ruptura con Tim Burton

Mónica Bellucci habla tras su ruptura con Tim Burton

Trump lanza mensaje a Venezuela ante la ONU:

Trump lanza mensaje a Venezuela ante la ONU: "Les advertimos que los eliminaremos por completo. Eso es lo que estamos haciendo. No tenemos otra opción"

A balazos y granadas atacaron una vivienda en Maracaibo

A balazos y granadas atacaron una vivienda en Maracaibo

Misterio de

Misterio de "Tostadas El 25″: Su nombre se mantiene en la historia por el número de la calle del sector Delicias donde nació

Noticias Relacionadas

Al Dia

Alcalde Di Martino reconoce labor de bomberos de Maracaibo con nuevos equipos para alto riesgo

Se ejecutará un plan de manera articulada entre los cuatro niveles de gobierno: nacional, regional, municipal y comunal.
Zulia

La solidaridad no se clausura: Pese al cierre de su fundación, Orlando sigue sirviendo comida a quienes más lo necesitan

En el corazón de la comunidad de Brisas del Norte, el Comedor Comunitario "La Bendición de Dios" se ha convertido en un faro de esperanza para muchas familias. Desde su creación, este comedor ha estado brindando apoyo alimentario a 55 niños y niñas, así como a cinco madres lactantes y cinco abuelos de la tercera edad. Sin embargo, la situación se ha vuelto más complicada desde el cierre de la Fundación Alimenta la Solidaridad el 15 de marzo del 2025, lo que ha dejado a la comunidad en la búsqueda de nuevas formas de apoyo.
Al Dia

Jazz Baralt celebrará un año de su nacimiento el 3 de octubre en Maracaibo

Los Pachin Brothers estrenarán cinco temas de su propia autoría.
Principal

La PTJ de Cecilio Acosta fue el Hotel Chama y era de mi mamá: Revelaciones de Rafael Tiano

El hotel Chama que era de su mamá,

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025