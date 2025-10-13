Lunes 13 de octubre de 2025
Al Dia

El recorrido del Dr. José Gregorio Hernández por Los Andes venezolanos y las trabas que enfrentó para lograr su anhelado viaje a París

En esta tercera entrega de trabajos especiales a propósito de la canonización de "El Venerable", indagaremos un poco sobre su aventurado regreso a Isnotú y su travesía en otros poblados de Trujillo como Niquitao, Boconó, Betijoque y Valera, además de su paso por la "Ciudad de Los Caballeros" y por San Juan de Colón en el estado Táchira, donde atendió a muchas personas de escasos recursos.

Por José Gregorio Flores

El recorrido del Dr. José Gregorio Hernández por Los Andes venezolanos y las trabas que enfrentó para lograr su anhelado viaje a París
Tras graduarse de médico, José Gregorio Hernández, inició su carrera profesional en Los Andes venezolanos. Foto: Rafael Ángel Terán Barroeta.
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El doctor José Gregorio Hernández se graduó con honores en la Universidad Central de Venezuela (UCV) a mediados de 1888 y justo después de obtener su grado, en vez de quedarse en la capital del país, emprendió un largo viaje hacia Los Andes venezolanos con la firme intención de iniciar su profesión recorriendo varios pueblos en Trujillo, Táchira y Mérida, para reunir dinero y trasladarse a París.

En esta tercera entrega de trabajos especiales a propósito de la canonización de "El Venerable", indagaremos un poco sobre su aventurado regreso a Isnotú y su travesía en otros poblados de Trujillo como Niquitao, Boconó, Betijoque y Valera, además de su paso por la "Ciudad de Los Caballeros" y por San Juan de Colón en el estado Táchira, donde atendió a muchas personas de escasos recursos.

De acuerdo a la investigación realizada por Rafael Ángel Terán Barroeta, titulada "El Ucevista José Gregorio Hernández", El 17 de agosto de 1888, en Caracas, toma el Ferrocarril Caracas-La Guaira, que había sido inaugurado cinco años antes en el gobierno de Antonio Guzmán Blanco y al otro día se embarcó en la Guaira, en un vapor con destino a Puerto Cabello-Curazao- Puerto de Maracaibo- Puerto La Ceiba.

En este punto, tomó el tramo del Ferrocarril de la Ceiba-Sabana Mendoza, inaugurado en 1887. De Sabana Mendoza, partió a lomo de mula hacia Isnotú, con la finalidad de encontrarse con sus familiares en su casa natal. El médico recién graduado buscaba en su terruño o en un pueblo cercano, el lugar indicado para darle rienda suelta a su profesión y reunir fondos para su viaje de estudios a Francia.

Esta travesía, desde que estaba estudiando en Caracas, la tenía planeada junto a su entrañable amigo Santos Aníbal Dominici, a quien constantemente le escribía cartas tras su llegada a Los Andes. Una de estas misivas enviada desde Betijoque el 12 de septiembre de 1888 decía textualmente:

“Ya tú ves que para hacer tan poco tiempo que estoy aquí no deja de ser algo y me da esperanzas de poder reunir dinero suficiente para que hagamos nuestro proyectado viaje a Europa; papá dice que él cree que haré más de tres mil pesos que pongo como cifra indispensable para poder estar algún tiempo en París”

Sin embargo, esta recorrido de "El Venerable" por Los Andes venezolanos para reunir dinero y viajar al exterior, no cumplió sus expectativas por una serie de problemáticas que tuvo que enfrentar desde su tierra natal en Isnotú. Una carta escrita a su amigo Santos Aníbal en 1889, expresa el sentimiento que embargaba a José Gregorio Hernández, pues no contaba con la simpatía de los gobernantes de turno.

"Por fin como que va a suceder lo que tanto habíamos temido; me dijo un amigo que en el gobierno de aquí se me ha marcado como godo (ricachón) y que se estaba discutiendo mi expulsión del Estado o más
bien si me enviarían preso a Caracas; yo pensaba escribirle a tu papá para que me aconsejara en qué lugar de oriente podré situarme, porque es indudable que lo que quieren es que yo me vaya de aquí…

¿Si me echan de aquí a dónde voy? esta es mi duda. Como tu comprendes, sin que yo haya dado lugar a nada, porque solamente me preocupan mis libros. Le escribí al Dr. González, diciéndole que me quiero ir y le dejo entender el motivo; y le hago a él la misma pregunta”.

El Dr. Santos Aníbal, en la introducción que realiza a la publicación de su “Epistolario”, indica que esas cartas: “ refieren las aventuras e impresiones del novicio que busca en la región nativa, sitio apropiado en donde comenzar la benefactora carrera que ha de llevarlo a la cumbre del ejercicio profesional y a
brillar como lumbrera científica de primera magnitud” ; y seguidamente agrega:

“Son además documentos históricos, no solo por tratarse de la primera época de aquella eximia personalidad, sino porque pintan el peculiar ambiente serrano de hace más de medio siglo, en el cual se efectuaron los ensayos iniciales del médico insigne, hasta el día en que una vulgar intriga, muy criolla,
para bien suyo y de la humanidad, lo obliga a partir de aquellos campos súbitamente hostiles”

El 3 de abril de 1889 José Gregorio parte de Isnotú con destino a Caracas con la firme convicción de que la única forma de viajar al extranjero era radicarse y trabajar en la capital del país. Gracias a su viejo maestro de Fisiología e Higiene, el eminente Calixto González, consiguió que el gobierno del Dr. Juan Pablo Rojas Paul, (presidente de Venezuela entre 1888-1890) lo becara para viajar y seguirse formando.

Es así como "El Venerable" logra materializar su viaje y lo envían a estudiar en Francia y Alemania las materias de Histología Normal y Patológica, Fisiología Experimental y Bacteriología, cuya enseñanza debía él fundar dos años más tarde en 1891 cuando regresara al Hospital Vargas en la Gran Caracas, y regir con la mayor brillantez hasta su muerte, por más de veinte y ocho años.

Noticia al Día / Con información de Rafael Ángel Terán Barroeta "El Ucevista José Gregorio Hernández"

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Tapete de Carmen Rendiles se encuentra en El Vaticano previo a la canonización oficial

Tapete de Carmen Rendiles se encuentra en El Vaticano previo a la canonización oficial

Cada 13 de octubre, se conmemora el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres

Cada 13 de octubre, se conmemora el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres

Estos son los países donde se encuentran las reliquias de JGH

Estos son los países donde se encuentran las reliquias de JGH

La OMS advirtió sobre la creciente resistencia de las bacterias a los antibióticos

La OMS advirtió sobre la creciente resistencia de las bacterias a los antibióticos

Nueces, fruto seco con más proteínas que el huevo y ayuda a reducir el colesterol

Nueces, fruto seco con más proteínas que el huevo y ayuda a reducir el colesterol

¡Libérate!: Hoy 13-Oct se celebra el Día sin Sujetador

¡Libérate!: Hoy 13-Oct se celebra el Día sin Sujetador

Cantante de la banda británica Lostprophets, falleció durante reyerta en una cárcel: Pagaba condena por pedofilia

Cantante de la banda británica Lostprophets, falleció durante reyerta en una cárcel: Pagaba condena por pedofilia

Marineros toma delantera ante Azulejos en la Serie de Campeonato

Marineros toma delantera ante Azulejos en la Serie de Campeonato

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 13 de octubre 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 13 de octubre 2025

Presidente Maduro ordenó expansión de la Milicia Indígena para fortalecer defensa territorial

Presidente Maduro ordenó expansión de la Milicia Indígena para fortalecer defensa territorial

Lluvias y cielo nublado afectan al oeste del Zulia este domingo

Lluvias y cielo nublado afectan al oeste del Zulia este domingo

Samuel Morales y su agrupación vallenata sufrieron un accidente de tránsito en el departamento del César, Colombia

Samuel Morales y su agrupación vallenata sufrieron un accidente de tránsito en el departamento del César, Colombia

Renace la esperanza: Avistamiento del cóndor andino en Mérida tras 50 años de ausencia

Renace la esperanza: Avistamiento del cóndor andino en Mérida tras 50 años de ausencia

Hombre orina en el altar de la Basílica de San Pedro

Hombre orina en el altar de la Basílica de San Pedro

Devastador incendio consume el histórico Monasterio de Bernaga en Italia

Devastador incendio consume el histórico Monasterio de Bernaga en Italia

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Muere estudiante de odontología en aparatoso accidente de tránsito en Barquisimeto

Muere estudiante de odontología en aparatoso accidente de tránsito en Barquisimeto

Saime aclara dudas a usuarios de la tercera edad

Saime aclara dudas a usuarios de la tercera edad

El recorrido del Dr. José Gregorio Hernández por Los Andes venezolanos y las trabas que enfrentó para lograr su anhelado viaje a París

El recorrido del Dr. José Gregorio Hernández por Los Andes venezolanos y las trabas que enfrentó para lograr su anhelado viaje a París

‎La Basílica presentó programación de las Fiestas Patronales 2025 en honor a la Chinita

‎La Basílica presentó programación de las Fiestas Patronales 2025 en honor a la Chinita

Águilas del Zulia presentó su temporada 2025-2026 para la LVBP

Águilas del Zulia presentó su temporada 2025-2026 para la LVBP

Noticias Relacionadas

Al Dia

Reportan 64 muertos y 65 desaparecidos en México tras las fuertes precipitaciones

El Gobierno de México reportó este lunes 13 de octubre 64 personas fallecidas y 65 desaparecidas, tras las fuertes lluvias…
Al Dia

Reportan 64 muertos y 65 desaparecidos en México tras las fuertes precipitaciones

El Gobierno de México reportó este lunes 13 de octubre 64 personas fallecidas y 65 desaparecidas, tras las fuertes lluvias…
Al Dia

Informan sobre inesperada consecuencia del covid-19 en las generaciones futuras

Pese a que el impacto del coronavirus ha sido ampliamente documentado, se han realizado pocas investigaciones relacionadas con las consecuencias transgeneracionales de la enfermedad.
Al Dia

Gobierno de Venezuela cerró embajadas en Noruega y Australia: Abrirá dos en África

Mediante un comunicado, el Ejecutivo nacional explicó que la decisión forma parte de la primera fase de reestructuración integral del Servicio Exterior

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025