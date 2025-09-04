El Retrato de Mamá… y sin llorar!

Fue alrededor de las 10 y media de la mañana de este miércoles 3 de septiembre. Los periodistas estaban reunidos en el Salón Bolívar del Consejo Legislativo del estado Zulia (CLEZ), donde la diputada Magdelys Valbuena, presidenta de este órgano constitucional, ofrecía declaraciones sobre la creación de una normativa que regule y sancione a los motorizados que circulen sin cumplir las leyes de tránsito.

Tras salir de la rueda de prensa, la voz de una mujer cantando a capella resonaba con gran eco entre las paredes del Palacio Legislativo. Al reportero de Noticia al Día, fiel amante de lo que realmente es música, le llamó la atención aquel sonido y fue hasta donde se encontraba la dama, quien inspirada como si se tratara de su último concierto, entonaba con mucho sentimiento "Que te Pedí" de La Lupe.

Se trataba de Nevis Margarita Portillo Ávila (74), mejor conocida como "La Nena Portillo", una cultora popular que durante su juventud fue una destacada intérprete de gaita zuliana que llegó a formar parte de las mejores agrupaciones del género en la región. Según le contó al periodista de NAD, recibió galardones por parte de Radio Caracas Televisión (RCTV) y de otras televisoras nacionales.

De repente, volvió a inspirarse y entonó sin anunciarlo "El Retrato de Mamá", un bolero que a principios de 1.960 fue grabado por José Luis Rodríguez (El Puma) y por el inmortal Felipe Pirela, entre otros grandes artistas de esa época, siendo más trascendental la versión de el "Bolerista de América", por la carga emocional que desborda en cada verso de su exquisita y sentida interpretación.

Al terminar, los aplausos de los empleados y trabajadores del CLEZ (y la de este servidor en especial) no faltaron al igual que las merecidas felicitaciones. Ella tenía ganas de seguir deleitando con su potente voz a la pequeña audiencia que la rodeaba con otras canciones, pero una reunión con varios legisladores en un salón anexo, impidió que "La Nena Portillo" siguiera cantando.

Nevis Margarita Portillo Ávila tiene 74 años de edad y canta desde que era una adolescente. Nació en Maracaibo y aunque tiene una hija, habita sola en una casa en la avenida 41 de La Limpia. Aunque no padece ninguna enfermedad cardiovascular y tampoco es diabética, camina con un bastón debido a complicaciones que ha tenido desde hace tiempo. En sus mejores momentos, llegó a cantar con la Billo´s Caracas Boys y en el programa "Cuanto Vale el Show", muy popular durante las décadas 80 y 90.

Noticia al Día / José Gregorio Flores.

Fotos y video: José Gregorio Flores.