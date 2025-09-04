Jueves 04 de septiembre de 2025
Al Dia

El Retrato de Mamá… y sin llorar!

Tras salir de la rueda de prensa, la voz de una mujer cantando a capella resonaba con gran eco entre las paredes del Palacio Legislativo. Al reportero de Noticia al Día, fiel amante de lo que realmente es música, le llamó la atención aquel sonido y fue hasta donde se encontraba la dama, quien inspirada como si se tratara de su último concierto, entonaba con mucho sentimiento "Que te Pedí" de La Lupe.

Por José Gregorio Flores

El Retrato de Mamá… y sin llorar!
Nevis Margarita Portillo Ávila tiene 74 años de edad y canta desde su adolescencia. Participó en los mejores canales de televisión abierta de Venezuela. Foto: José Gregorio Flores.
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Fue alrededor de las 10 y media de la mañana de este miércoles 3 de septiembre. Los periodistas estaban reunidos en el Salón Bolívar del Consejo Legislativo del estado Zulia (CLEZ), donde la diputada Magdelys Valbuena, presidenta de este órgano constitucional, ofrecía declaraciones sobre la creación de una normativa que regule y sancione a los motorizados que circulen sin cumplir las leyes de tránsito.

Tras salir de la rueda de prensa, la voz de una mujer cantando a capella resonaba con gran eco entre las paredes del Palacio Legislativo. Al reportero de Noticia al Día, fiel amante de lo que realmente es música, le llamó la atención aquel sonido y fue hasta donde se encontraba la dama, quien inspirada como si se tratara de su último concierto, entonaba con mucho sentimiento "Que te Pedí" de La Lupe.

Se trataba de Nevis Margarita Portillo Ávila (74), mejor conocida como "La Nena Portillo", una cultora popular que durante su juventud fue una destacada intérprete de gaita zuliana que llegó a formar parte de las mejores agrupaciones del género en la región. Según le contó al periodista de NAD, recibió galardones por parte de Radio Caracas Televisión (RCTV) y de otras televisoras nacionales.

De repente, volvió a inspirarse y entonó sin anunciarlo "El Retrato de Mamá", un bolero que a principios de 1.960 fue grabado por José Luis Rodríguez (El Puma) y por el inmortal Felipe Pirela, entre otros grandes artistas de esa época, siendo más trascendental la versión de el "Bolerista de América", por la carga emocional que desborda en cada verso de su exquisita y sentida interpretación.

Al terminar, los aplausos de los empleados y trabajadores del CLEZ (y la de este servidor en especial) no faltaron al igual que las merecidas felicitaciones. Ella tenía ganas de seguir deleitando con su potente voz a la pequeña audiencia que la rodeaba con otras canciones, pero una reunión con varios legisladores en un salón anexo, impidió que "La Nena Portillo" siguiera cantando.

Nevis Margarita Portillo Ávila tiene 74 años de edad y canta desde que era una adolescente. Nació en Maracaibo y aunque tiene una hija, habita sola en una casa en la avenida 41 de La Limpia. Aunque no padece ninguna enfermedad cardiovascular y tampoco es diabética, camina con un bastón debido a complicaciones que ha tenido desde hace tiempo. En sus mejores momentos, llegó a cantar con la Billo´s Caracas Boys y en el programa "Cuanto Vale el Show", muy popular durante las décadas 80 y 90.

Noticia al Día / José Gregorio Flores.

Fotos y video: José Gregorio Flores.

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

  • Ricardo Aguirre (26%, 346 Votos)
  • Neguito Borjas (21%, 291 Votos)
  • Astolfo Romero (18%, 240 Votos)
  • Renato Aguirre (14%, 187 Votos)
  • Rafael Rincón González (5%, 73 Votos)
  • Ricardo Portillo (5%, 63 Votos)
  • Ninguno de los anteriores (3%, 43 Votos)
  • Danelo Badell (3%, 37 Votos)
  • Jorge Luis Chacin (2%, 28 Votos)
  • Heriberto Molina (2%, 24 Votos)
  • Simón García (2%, 22 Votos)

Votantes totales: 1.354

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

ATENCIÓN: si llevas en moto a más de dos personas o a menores de 10 años, serás sancionado

ATENCIÓN: si llevas en moto a más de dos personas o a menores de 10 años, serás sancionado

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 4 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 4 de septiembre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este jueves 4 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este jueves 4 de septiembre

Perú: El expresidente Alejandro Toledo recibe segunda condena por lavado

Perú: El expresidente Alejandro Toledo recibe segunda condena por lavado

Marco Rubio visita México en medio de tensión en el Caribe

Marco Rubio visita México en medio de tensión en el Caribe

Unidos por Adrián Pablo Toledo

Unidos por Adrián Pablo Toledo

Mijares aclara rumores sobre su salud: Su equipo desmiente reporte de hospitalización

Mijares aclara rumores sobre su salud: Su equipo desmiente reporte de hospitalización

Ella es Marlene la fundadora del mercado a ambos lados de La Principal de Cuatricentenario

Ella es Marlene la fundadora del mercado a ambos lados de La Principal de Cuatricentenario

Ultimaron a zuliano por resistirse al robo de sus pertenencias en Colombia

Ultimaron a zuliano por resistirse al robo de sus pertenencias en Colombia

CICPC capturó a tres hombres por homicidio en Lara, Portuguesa y Caracas

CICPC capturó a tres hombres por homicidio en Lara, Portuguesa y Caracas

Llegó el futuro: Innovación y tecnología de los trenes del Metro de Bogotá arriban a Colombia

Llegó el futuro: Innovación y tecnología de los trenes del Metro de Bogotá arriban a Colombia

Realizaron actos conmemorativos en Caracas por el 80º. aniversario del fin de la II Guerra Mundial en China

Realizaron actos conmemorativos en Caracas por el 80º. aniversario del fin de la II Guerra Mundial en China

Intentaron venderle las bolsas CLAP a los trabajadores del Metro de Caracas

Intentaron venderle las bolsas CLAP a los trabajadores del Metro de Caracas

Luis Arráez conectó el séptimo vuelacerca de temporada

Luis Arráez conectó el séptimo vuelacerca de temporada

Brayan Rocchio se fue para la calle sin evitar la caída de los Guardianes

Brayan Rocchio se fue para la calle sin evitar la caída de los Guardianes

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Llegan a Venezuela 286 connacionales deportados de EEUU

Llegan a Venezuela 286 connacionales deportados de EEUU

Se incendiaron tres vehículos en Villa Delicias

Se incendiaron tres vehículos en Villa Delicias

Necropsia revela que muerte de Valeria Afanador fue por ahogamiento; Presidente Petro pide investigar al colegio

Necropsia revela que muerte de Valeria Afanador fue por ahogamiento; Presidente Petro pide investigar al colegio

De luto un imperio: Falleció a los 91 años Giorgio Armani

De luto un imperio: Falleció a los 91 años Giorgio Armani

Aparecieron los familiares de los tripulantes que iban en la lancha con droga atacada por EE. UU. en aguas del Caribe

Aparecieron los familiares de los tripulantes que iban en la lancha con droga atacada por EE. UU. en aguas del Caribe

Noticias Relacionadas

Cultura

El Retrato de Mamá… y sin llorar!

Tras salir de la rueda de prensa, la voz de una mujer cantando a capella resonaba con gran eco entre las paredes del Palacio Legislativo. Al reportero de Noticia al Día, fiel amante de lo que realmente es música, le llamó la atención aquel sonido y fue hasta donde se encontraba la dama, quien inspirada como si se tratara de su último concierto, entonaba con mucho sentimiento "Que te Pedí" de La Lupe.

Al Dia

Beneficios de la pitahaya a simple vista

La pitahaya, también conocida como fruta del dragón, se ha convertido en una de las frutas más buscadas en los…
Deportes

Maracaibo se ilusiona con ver a la Vinotinto en el Mundial

Con mucha fe, la fanaticada marabina se prepara para los últimos duelos de la Vinotinto por Eliminatorias Sudamericanas
Al Dia

Carlos aprovechó que su pareja y suegros estuvieran dormidos para atacarlos con un tubo: Masacre en Mene Mauroa

CICPC esclareció el trilple asesinato

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025