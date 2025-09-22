"El Tucusón", Heberto Áñez Duque tendrá su estrella en el Paseo del Teatro Baralt

El Teatro Baralt de Maracaibo será el escenario de un emotivo homenaje a Heberto Antonio Áñez Duque, conocido cariñosamente como "El Tucusón", por su invaluable aporte a la gaita zuliana.

El evento, programado para el 26 de septiembre, contará con la develación de su estrella en el Paseo de las Estrellas del Teatro, un reconocimiento merecido e imperecedero a su legado.

Personalidades del mundo de la cultura y el espectáculo se darán cita para honrar a uno de los grandes propulsores de este género musical. Entre los invitados especiales se encuentran Dionel Gutiérrez, Wilfredo Delgado "Papupapa", José Alberto Rodríguez, Leandro Papi Zuleta, el Dr. José Alejandro Lossada y la Leyenda de la gaita, Douglas Ochoa.

La celebración también incluirá las participaciones especiales de Entre Gaiteros y el Semillero de la Gaita, quienes se unirán para rendir tributo a "El Tucusón".

¿Quién es Heberto Áñez?

Heberto Antonio Áñez Duque nació un 11 de mayo, pero de 1962. cantante, compositor, locutor y productor radial y de Televisión. El músico venezolano y cultor de la gaita zuliana Heberto Áñez, falleció a los 58 años, el 24 de septiembre de 2020 luego de permanecer 15 días en el hospital Coromoto de Maracaibo, tras complicaciones renales y problemas respiratorios.

Es recordado por su espacio en TV: Entre Gaitas y Gaiteros, fue figura principal del conjunto gaitero Los Tucusones.

Su primer acercamiento con la música proviene de su familia paterna, músicos folklóricos que interpretaban gaita zuliana desde finales de los años ’50 y tuvieron un éxito nacional moderado en la época de oro de ese género. Fue fundador de la agrupación Los Tucusones en el año 1969.

