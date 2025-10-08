Miércoles 08 de octubre de 2025
Al Dia

Elvis Rosendo pinta un puente entre Moscow y Maracaibo que cruzará la Feria de Arte en el Centro Doral de Miami

La edición para este año de la Doral International Art Fair, en Miami, se efectuará en los espacios del Doral Cultural…

Por Christian Coronel

Elvis Rosendo pinta un puente entre Moscow y Maracaibo que cruzará la Feria de Arte en el Centro Doral de Miami
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La edición para este año de la Doral International Art Fair, en Miami, se efectuará en los espacios del Doral Cultural Arts Center, del 6 al 9 de noviembre.

Allí participará un relevante conjunto de galerías estadounidenses, entre las que destaca Moscow Contemporary, de Idaho, la cual acude con un único artista: el maestro zuliano, nuestro gran Elvis Rosendo.

Roger Rowley, director de Moscow Contemporary, mostró, hace dos años, el arte de Elvis Rosendo, a quien entonces presentó como “un artista complejo, con una obra igualmente compleja, profunda y dramática.

El mundo que asoma de esta obra no es agradable, pero su representación por parte del artista es estéticamente seductora e intelectualmente provocadora. En medio de numerosos trastornos globales, Elvis Rosendo aterrizó en nuestra comunidad.

Foto: Cortesía

Dadas las tribulaciones que llevaron a su llegada, es difícil exclamar “¿No es esto genial?” Las circunstancias que rodearon la reubicación de Rosendo (se hace llamar Rosendo), de Maracaibo, Venezuela, una ciudad de 3 millones de personas, a Moscow son notables…”. Es cierto: el artista tiende un puente entre dos ciudades de provincia, empatentadas por rasgos culturales muy semejantes.

Por eso me alegró tanto esa llamada de Rosendo, la noche del pasado domingo. Quizás volvió a ser el rayo, la luz, la mirada extendida, ahora hacia “Doralzuela”, donde su obra dará mucho que reflexionar.Sobre esto último, el propio Roger Rowley exponía que “Los atributos locales incluyen el hecho de que somos el hogar de una universidad de investigación con conexiones internacionales.

Foto: Cortesía

A nivel internacional, implica una agitación política y económica extrema, por la cual Estados Unidos puede asumir una culpa considerable. Agregue a esto las interrupciones pandémicas y el deseo humano de unir a la familia, y uno de los resultados es que Elvis Rosendo ahora vive aquí.

El título de Rosendo para este cuerpo de trabajo es “De la pandemia a la migración”. Todavía estamos en medio de su historia. Está aquí legalmente, como residente permanente. A pesar de ser profesor universitario y artista increíblemente talentoso, este no ha sido un momento fácil.

Foto: Cortesía

Abandonando amigos y una carrera docente, las barreras de comunicación, en un mundo completamente diferente, pusieron en tela de juicio qué vida podría ser posible para él aquí…”.[…] Rosendo fue presentado a la galería por su instructora de ESL.

No se cuestiona la calidad del trabajo. Cuando se le preguntó qué necesitaba para continuar su carrera, Rosendo dijo: “Espacio. Necesito espacio”.

Con la finalización de nuestro estudio en el segundo piso, teníamos espacio. Y justo entonces establecimos nuestro primer artista en residencia…”.De esta época Rosendo dice: “Nunca antes había pintado tanto”. Ahora aterrizará en Miami, dos años después, en tiempos aún peores de críticos y convulsos.

Ello parece sentarle bien a su trabajo, del cual otro gran maestro, de la palabra, el doctor Cósimo Mandrillo, establece: “La primera impresión del espectador frente a un cuadro de Elvis Rosendo es que el artista no hace concesiones.

Su obra no apunta nunca a una belleza convencional, de fácil consumo. Muy por el contrario, cada obra de Rosendo está destinada a producir un shock visual y psicológico en quienla contempla. Esos personajes que parecen caídos de la nada, sin origen nidestino, recalcan un sentimiento de soledad y dramatismo que se contagia de inmediato al espectador…”.

Es el propio Rosendo quien hace la venia: “Este trabajo comienza cuando yo tenía 5 ó 6 años de edad…en el patio de mi casa en Maracaibo, dibujando fotografías de losperiódicos […] Percibimos sólo fragmentos de la realidad en este microcosmos, solo puedo irme a esa pequeña parte que me circunda: busco, observo, miro, robo imágenes como esos ladrones de historias sensacionalistas… yo robo imágenes; de la prensa, del perro, del amigo y del enemigo también, (si es que decido rescatarlos del olvido), de mi esposa, de mi madre ‘La Negra’ y, por supuesto, de mi mismo; pues, no sabemos cuando seremos parte de algún acontecimiento reseñado por la prensa del día siguiente…

Y estas crónicas sobre temas de actualidad es muy probable que sean muchas mentiras juntas (como los montajes fotográficos) o la nueva realidad que ansío inventar. Del acontecimiento a la imagen gráfica solo queda el gesto…”. Alabado sea su talento prodigioso.

Alexis Blanco (Texto e imágenes)

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

La Vinotinto ya entrena para sus amistosos ante Argentina y Belice

La Vinotinto ya entrena para sus amistosos ante Argentina y Belice

Tribunal argentino abre audiencia final sobre atentado a Cristina Fernández

Tribunal argentino abre audiencia final sobre atentado a Cristina Fernández

Crisis de metanol: Bares de Brasil afectados por intoxicaciones y caída del consumo de alcohol

Crisis de metanol: Bares de Brasil afectados por intoxicaciones y caída del consumo de alcohol

Reina Letizia rinde homenaje a Giorgio Armani en bruselas: Un look que deslumbra

Reina Letizia rinde homenaje a Giorgio Armani en bruselas: Un look que deslumbra

Jordi Alba anunció su retiro del fútbol

Jordi Alba anunció su retiro del fútbol

Aaron Judge rescató a los Yankees en el tercer juego de Serie Divisional

Aaron Judge rescató a los Yankees en el tercer juego de Serie Divisional

Eugenio Suárez sacude jonrón y Marineros toma ventaja en la Serie Divisional

Eugenio Suárez sacude jonrón y Marineros toma ventaja en la Serie Divisional

Hallan los cuatro cadáveres de las víctimas del derrumbe en Madrid

Hallan los cuatro cadáveres de las víctimas del derrumbe en Madrid

Titulares de la prensa nacional para este miércoles 8 de octubre

Titulares de la prensa nacional para este miércoles 8 de octubre

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 08 de octubre 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 08 de octubre 2025

Inseminación artificial: una solución transformadora para la Maternidad moderna

Inseminación artificial: una solución transformadora para la Maternidad moderna

Zulia se alista con 116 atletas para los VII Juegos de Glorias Deportivas Aragua 2025

Zulia se alista con 116 atletas para los VII Juegos de Glorias Deportivas Aragua 2025

Bad Bunny lidera la lista Billboard de los 100 artistas latinos más grandes del siglo XXI

Bad Bunny lidera la lista Billboard de los 100 artistas latinos más grandes del siglo XXI

Demi Moore cambia de look: Estrena flequillo y rejuvenece 20 años de golpe

Demi Moore cambia de look: Estrena flequillo y rejuvenece 20 años de golpe

A 50 años de su partida, el sargento García sigue vivo en la memoria

A 50 años de su partida, el sargento García sigue vivo en la memoria

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Se prevé cielo parcialmente nublado en gran parte del país con lluvias dispersas en varias regiones, incluyendo el Zulia

Se prevé cielo parcialmente nublado en gran parte del país con lluvias dispersas en varias regiones, incluyendo el Zulia

Activan Operación Independencia 200 en La Guaira y Carabobo con despliegue cívico-militar

Activan Operación Independencia 200 en La Guaira y Carabobo con despliegue cívico-militar

Este miércoles se realizan los servicios funerarios de Winael Nelson en Maracaibo

Este miércoles se realizan los servicios funerarios de Winael Nelson en Maracaibo

El Papa recibió a organización que trabaja con migrantes en frontera entre EEUU y México

El Papa recibió a organización que trabaja con migrantes en frontera entre EEUU y México

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 08 de octubre 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 08 de octubre 2025

Noticias Relacionadas

Horóscopo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 06 de octubre 2025

Este es el mensaje que tiene el universo para tu signo este lunes 6 octubre de 2025 en el Horóscopo…
Zulia

LUZ instala el IX Congreso Internacional de Investigación Estudiantil

Este martes, la Universidad del Zulia LUZ dio inicio al IX Congreso Internacional de Investigación Estudiantil Universitaria de la Red de Investigación Estudiantil (Redieluz), un evento diseñado para resaltar la labor investigativa de los jóvenes universitarios y fomentar el intercambio de conocimientos a nivel global.
Al Dia

Mejoran servicio eléctrico para más de 95 mil zulianos tras trabajos en subestación La Villa

El abordaje técnico incluyó el mantenimiento de puntos calientes, el ajuste de protecciones y el control de vegetación, con el objetivo de fortalecer el sistema de transmisión y distribución
Al Dia

Escogian víctimas entre 50 y 70 años para robarlas y fueron apresados por el CICPC

Los detenidos son parte de una banda de personas extranjeras, quienes aprovechaban edades avanzadas de sus víctimas

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025