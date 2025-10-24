Viernes 24 de octubre de 2025
Al Dia

En Maracaibo: Hay un paisaje de "Casas Muertas"

Muchas propiedades pertenecen a una sucesión de personas que se encuentran fuera del país dejando a la buena de Dios estos espacios convertdos en guarida de maleantes

Por Javier Sanchez

En Maracaibo: Hay un paisaje de
Muchas son las viviendas que están deshabitadas, y aquellas que en su época fueron símbolo de lo que significaban las "mansiones", los "palacios" o los "casones", entraron en un proceso de decadencia. Estas edificaciones se han convertido en las "Casas Muertas" de Maracaibo, un paisaje que evoca la novela homónima de 1955 del escritor Miguel Otero Silva, donde se describe la lenta agonía de un pueblo venezolano de Ortiz.

En la ciudad con solo mirar de reojo, se ven viviendas y edificaciones, tanto residenciales como públicas desocupadas y algunas sirven de refugio a quienes viven en la calle. Este fenómeno se extiende a zonas residenciales completas y a edificios públicos emblemáticos, como la Mansión Luxor o algunas templos que no tienen mantenimiento.

Tenemos por ejemplo que, edificaciones imponentes, luminosas que alguna vez fueron casinos como los existentes en islas caribeñas y que en su momento de esplendor repartieron suerte y premios a los zulianos, han corrido con su propia "mala suerte" y hoy son "Casas Muertas" que evidencian un grave deterioro físico y la señal inconfundible de la desidia, a pesar de su valor arquitectónico e histórico.

Grandes conjuntos habitacionales, a pesar de su envergadura, se han transformado en ejemplos de fracaso urbanístico debido a la ocupación ilegal incluyendo apartamentos inconclusos, la precariedad en la prestación de servicios básicos y el abandono generalizado.

A modo de ejemplo se puede hablar de las mansiones hoy desocupadas, ubicadas en los alrededores de la avenida 5 de Julio en el sector Paraíso, construidas en los años 50, propiedad de familias adineradas que se fueron del país y algunas han sido escogidas por quienes deambulan por las calles y realizan cultos satánicos.

Ni siquiera los espacios religiosos o históricos han escapado al abandono y deterioro. Templos de valor cultural significativo se encuentran abandonados, con un desgaste avanzado en su estructura y apariencia que contrasta drásticamente con su importancia patrimonial. En los barrios de la ciudad, numerosas casas y edificios han quedado desocupados , formando calles enteras con hileras de fachadas vacías.

La memoria de Miguel Otero Silva

La novela "Casas Muertas" narra el declive de un pueblo (Ortiz) que se consume lentamente por las enfermedades , la violencia y la carencia de oportunidades, mientras otras localidades prosperan rápidamente en las zonas petroleras.

Otero Silva hilvana una historia que inicia con un funeral y se desarrolla a través de las vidas de sus habitantes, quienes enfrentan la decadencia de su entorno. Carmen Rosa, una de las protagonistas, simboliza la esperanza al intentar hacer florecer su jardín en medio de la desolación.

Tal como lo describió el escritor, humorista, periodista, ingeniero y político, Miguel Otero Silva, hoy se evidencia en el espacio urbano de Maracaibo la presencia de muchas residencias que no han podido resistir los embates del tiempo y el abandono. Las "Casas Muertas" fallecen lentamente en la ciudad, en medio de un urbanismo moderno que las relega a un segundo plano, indiferente a que, aun "muertas", sigan en pie.

Noticia al Día/ Foto: Javier Sánchez

Cultura

Con banderines blancos y celestes que ondearán alrededor de la Basílica de Chiquinquirá se anunciará que la Parroquia está de fiesta

Lista la plazoleta de la basílica para recibir a la reina morena, más de 60 hombres y mujeres del barrido manual de la alcaldía bolivariana de Maracaibo limpiaron la plazoleta y las áreas adyacentes a la basílica en espera de la bajada de la santa patrona.
Al Dia

La Vinotinto hizo oficial sus partidos amistosos para noviembre

La Vinotinto llega a estos amistosos tras una derrota 1-0 ante Argentina en octubre
Internacionales

Cuba declara en «fase informativa» a su mitad oriental por la amenaza de Melissa

La fase informativa regirá a partir de las 14:00 hora local (18:00 GMT) de esta jornada para las provincias orientales de Guantánamo, Santiago de Cuba, Granma, Holguín, Las Tunas y Camagüey (centro-este)
Sucesos

Joven venezolana se despidió con un mensaje en sus redes sociales tras lanzarse de un puente en México

El caso ha conmocionado al país

