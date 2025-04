En Maracaibo se vive la tradición: La quema de Judas del barrio de mis andanzas

La Fiesta del Judas, Quema de Judas o Manteo del Judas es una tradición local de algunos pueblos en los que, preferentemente el Domingo de Resurrección, en Semana Santa, en la que se apedrea, lincha o se quema un muñeco que representa a Judas Iscariote, por su traición a Cristo.

Este monigote es exhibido públicamente: colgado, sentado o de pie, vestido de manera variopinta, pero siempre identificable como el traidor, objeto de la burla popular por su acción. Después del Sábado de Gloria, la víspera de la Pascua, este Judas es finalmente quemado muchas veces como una vía de protesta.

Elaborado con materiales como trapos, papel, cartón y plástico, el muñeco se rellena con fuegos artificiales para su espectacular final. Esta tradición se vive en las comunidades del país acompañado con música, bailes y expresiones de escarnio hacia el personaje, simbolizando la condena a la traición.

La tradición de quema de Judas en Maracaibo

En Maracaibo, la quema de Judas es una arraigada tradición de la Semana Santa en los barrios. Durante esta celebración, elaboran un muñeco, una suerte de marioneta que representa a Judas Iscariote.

Los maracuchos en este 2025, aseguran que tienen sus propios "Judas" a quienes recuerdan cada año, no necesariamente por traidores en el sentido bíblico, sino por comportamientos considerados inapropiados, sin valores o "de mal vivir".

Desde los que saben cuándo cobra la pensión el vecino y cuánto debe en la bodega, hasta los que se apresuran a difundir rumores sin confirmar sobre la vida familiar, personal o amorosa de los demás.

El ingenio y el humor característico del maracucho se manifiestan con fuerza, aprovechando la ocasión para "condenar" comportamientos de personas del entorno. Así, se señala a quienes se entrometen en la vida ajena, a los que inventan rumores y aquellos que aprovechan cualquier momento para difundirlos.



Aquí uno ejemplos de la expresión y tradición en Maracaibo:

Mientras esperaba transporte público cerca del cementerio Corazón de Jesús en La Limpia, un marabino no dudó en señalar a su "Judas" de este año: "Mi judas son quienes no obedecen las leyes, ni ordenanzas y hacen lo que quieren sin importar a quienes afectan", manifestó.

Foto: Cortesía



Dentro de un autobús, un usuario también tuvo claro su opinión: "Mi Judas de este año es "el que me reparó la nevera. Después de cinco revisiones, me dice que no confíe mucho en ella, ¡y eso que la compré en diciembre! He pagado más en reponerla que lo que costó".



Un habitante del sector Primero de Mayo, comentó a Noticia al Día que, aunque tradicionalmente queman al Judas bíblico, este año su comunidad se lo dedican a los "averiguadores" del sector.

"Saben toda tu vida de uno y la de los demás, ¡desde lo qué comes hasta de qué color llevas la ropa interior! o si el marido de uno anda con otra".



"Mi vecina del barrio Los Claveles se mantiene "pegada" a la ventana y los habitantes de la zona están organizando una fiesta para entregarle "el brollerito de oro" porque se entera de todo y la bautizaron "Noticias 100″, refirió otra vecina.

"El mío es el vecino, quien dejó de trabajar hace años y pasa el día frente a su casa hablando mal de los demás y "martillando" al que pasa para comprar cervezas, y por eso está en mi lista", comentó entre risas otro habitante del sector.

Foto: Cortesía



En el sector Nueva Vía, una habitante comentó colocarán una muñeca de trapo representando a una joven del barrio que "arrasó" entrometiéndose en la vida de diversas parejas.

Para otra residente del barrio Suramérica, su Judas es el esposo de la amiga "Se ganó una polla con 6.000 dólares y salió del barrio en moto disque a buscar una pizza y cervezas para celebrar. ¡Y mi amiga con sus tres hijos lo está esperando desde hace cinco días!".



El más popular de Los Postes Negros, no dudó en señalar a su esposa como su Judas particular. "Quiere que lave, planche, cocine y limpie la casa los fines de semana, apenas llego del trabajo, ¡y ella se la pasa jugando baraja con las vecinas en el patio!". "De verdad, es mi judas", contó entre risas.

Foto: Cortesía

Muchos aseguraron que estos personajes conformarán la lista con apodos que se leerá públicamente antes de la quema del "muñeco" de este Domingo de Resurrección como se acostumbra en los barrios.

NAD