Encuentro de la Misericordia: Aniversario de Santa María Faustina y su relación con la Santísima Virgen

El domingo 5 de octubre se realizará el décimo Encuentro de Misericordia en el Teatro Bellas Artes de Maracaibo, un evento anual que honra el aniversario de Santa María Faustina, secretaria y apóstol de la Misericordia. La actividad, que tendrá lugar de 9 de la mañana a 1 de la tarde, está organizada con el propósito de fortalecer la fe y formación espiritual de los asistentes.

José Luis Matheus, presidente de la Fundación María Camina a Jesús, explicó en entrevista que esta edición contará con invitados especiales del Movimiento Espiritual Betania, surgido a partir de las apariciones de la Virgen María en la finca Betania, estado Miranda, desde 1976. La señora María Esperanza de Vianquini fue testigo de estas apariciones, en las que la Virgen se mostró como María, Virgen de la Divina Misericordia, y que fueron reconocidas oficialmente por la Iglesia en 1987 tras una investigación eclesiástica.

Matheus destacó que entre los testimonios que marcaron este movimiento destaca el milagroso caso del doctor Vinicio Arrieta, quien superó un cáncer gracias a la intercesión de la Virgen. Además, la señora María Esperanza dedicó su vida a esta obra espiritual.

Este encuentro también será especial porque recibirán a dos de los hijos de María Esperanza, María Gracia y Jhovany Vianquini, quienes compartirán sus experiencias personales. La presencia de familiares, entre ellos una nieta de María Esperanza y una sobrina del doctor Arrieta, permitirá a los asistentes conocer más íntimamente la vida de la familia y la relación con la Santísima Virgen.

La jornada incluye dos conferencias principales, la primera sobre las aspiraciones espirituales y luego un conversatorio dedicado a María Esperanza, cerrando con una misa familiar. Según Matheus, esta es una oportunidad única para acercarse a la figura de una mujer que fue madre, esposa y hoy es reconocida como Sierva de Dios, en proceso de beatificación desde 2010.

El presidente de la Fundación invitó especialmente a los devotos de la Divina Misericordia, recordando que en los años 80 en Maracaibo hubo un gran movimiento de peregrinos vinculados a esta devoción, en la que la Virgen fue nombrada Reconciliadora de los Pueblos.

Las entradas para el evento están disponibles en Mundo Católico, ubicado en el Centro Costa, a un costo de 5 dólares. El Encuentro de Misericordia promete ser un espacio de crecimiento espiritual y un momento de encuentro en familia para profundizar en el amor y la devoción hacia la Santísima Virgen María.

Noticia al Dia – Andrea Barrueta – Pasante

Fotografía – Franyer García – Pasante