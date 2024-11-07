¡ Epale! el conjunto GAITISMO trae en esta temporada temas a la altura de las grandes agrupaciones

Juan Ricardo León, quien se ha desempeñado en las filas de grandes agrupaciones desde el 2001, entre ellas "Iluminación Gaitera” ,viene este año con una propuesta gaitera a la altura de las más destacadas figuras, con Gaitismo, conjunto que esta "dando" lo máximo a la par de los mejores.

Foto: Will Marval

Con solo tres años esta generación de relevo del máximo ritmo zuliano, se ubica en este momento con su tema "Epale", del reconocido cantautor Luis Germán Briceño, en la voz de Juan Ricardo León líder de Gaitismo, entre las 10 más sonadas gaitas del 2024.

En el 2022 grabó León "Un Don natural", de la composición de Wolfang Romero, gaita en que esa misma fecha pasó a formar parte de una de "las 10 del año" dentro de un repertorio que incluyó "Es la que es", "Con Dios y Chiquinquirá" y "Que de dónde Soy".

De visita a Noticia al Día, su director en compañía de Henry Medina y Alexis Morales, mostraron parte del programa que presentan este año, incluyendo el tema promocional "Epale" con el que hicieron mover a los periodistas en la sala de redacción,por el ritmo pascuero que tiene el tema.

Foto: Will Marval

Esta agrupación cuenta con gaiteros de gran talla, que en el pasado pertenecieron a destacadas agrupaciones, como Paúl Barrios de Maragaita, Yoelis Anciani de Cardenales, Eli Padilla y Alcis Espina, quienes han recorrido escenarios a nivel regional y nacional y este año las presentaciones en la capital del país serán mayor, informó su director en visita al diario.

Foto: Will Marval

Todo ellos con la agrupación GAITISMO dirigida por Juan Ricardo León, ofrecen sus servicios y deleitan a un público amante de la gaita. Su contacto en redes sociales @gaitismo / [email protected].

Noticia al Día

