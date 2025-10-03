La primera escuela de teatro musical del occidente del país, Espacio Broadway, presenta su aclamado espectáculo "Grease: El Concierto" en el Teatro Bellas Artes de Maracaibo. Tras el estreno en Caribe Concert en septiembre de 2024, el talentoso elenco estudiantil se prepara para una función el 4 de octubre de 2025, a las 7:00 p.m.

El evento será a beneficio del CBA Ateneo de Maracaibo. Bajo la dirección de Enzo Pradelli, fundador de Espacio Broadway y pionero venezolano becado en el programa "Tu Experiencia Broadway" en Nueva York, esta propuesta musical busca ofrecer una experiencia fresca y accesible.

A diferencia de un musical tradicional, "Grease: El Concierto" es una vibrante presentación donde el público podrá disfrutar y cantar al ritmo de las canciones más icónicas de la película y otros temas conocidos del ayer, todo enmarcado en la historia de los inolvidables personajes de Grease.

El elenco está compuesto por 22 estudiantes de Espacio Broadway, quienes han demostrado su talento y dedicación. Como hilo conductor del espectáculo, se suma al elenco la reconocida actriz Malena Beltrán, quien interpretará el rol de la Directora.

Un elemento destacado de esta producción es que todo el elenco grabó un disco con las canciones del musical, incluyendo duetos nunca antes escuchados, ofreciendo un recuerdo tangible de la calidad vocal de estos jóvenes artistas.

Este formato de concierto es una oportunidad ideal para quienes desean acercarse al género del teatro musical sin comprometerse con la duración de una obra completa, siendo una experiencia interactiva y didáctica que promete ser muy agradable para todo tipo de público.

Enzo Pradelli dirige Grease.

Noticia al Día/Nota de prensa