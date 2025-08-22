Estadio Monumental se transforma en santuario: Miles honrarán a su primer santo José Gregorio Hernández, el "Médico de los Pobres", en un acto histórico

La capital venezolana será escenario de una de las celebraciones más esperadas por el pueblo: el evento central por la canonización del Dr. José Gregorio Hernández se llevará a cabo el próximo 25 de octubre en el majestuoso Estadio Monumental Simón Bolívar, ubicado en la parroquia Coche.

El anuncio fue realizado por la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, durante la segunda jornada de la iniciativa Operación Caracas Sonríe, desarrollada en la cancha Lucas D’ Oliveira de la misma parroquia.

“Este momento debe quedar grabado en la historia. El acto principal será aquí, en el Estadio Monumental de Coche. Primero en el Vaticano, el 19 de octubre; luego el 25 en Caracas; y el 26 en todos los estados del país”, expresó Meléndez con entusiasmo.

🕊️ La canonización oficial del llamado “médico de los pobres”, junto a la madre Carmen Rendiles, está prevista para el 19 de octubre de 2025 en la emblemática Plaza San Pedro del Vaticano.

Como antesala al natalicio del primer santo venezolano, la Iglesia nacional ha organizado una celebración multitudinaria el 25 de octubre, que promete reunir a miles de fieles en un acto de fe, gratitud y orgullo patrio.

