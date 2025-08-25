Estar sin celular por 72 horas produce inquietud, ira o dificultad para concentrarse, según investigadores

Al limitar el uso del celular una persona puede experimentar inicialmente síntomas de abstinencia como inquietud, ira o dificultad para concentrarse, pero a largo plazo se observan mejoras significativas en la salud mental, como menor ansiedad y estrés, mayor claridad mental, y mejor atención y concentración, según las últimas invesdtigaciones realizadas al respecto.

También pueden mejorar los patrones de sueño y aumentar las interacciones sociales en persona, la actividad física y la conexión con la naturaleza.

Un equipo de investigadores alemanes demostró que una restricción de 72 horas en el uso del smartphone genera modificaciones medibles. El trabajo, realizado en la Universidad de Heidelberg, incluyó a 25 adultos jóvenes de entre 18 y 30 años, todos usuarios habituales de teléfonos inteligentes.

La creciente popularidad de los teléfonos inteligentes, impulsada por sus ventajas en el mundo digital, ha generado preocupaciones respecto a su impacto en la función cognitiva y la salud mental.

Aunque numerosos estudios sugieren una relación negativa entre su uso excesivo y estos aspectos, la evidencia de una causa directa sigue siendo limitada.

El uso excesivo del celular, especialmente a edades tempranas, puede generar dependencia y afectar negativamente la salud mental de los jóvenes, causando ansiedad, depresión, problemas de sueño, y aislamiento social.

La falta de interacción cara a cara y el impacto en la autoestima son algunas de las consecuencias de una dependencia temprana de estos dispositivos.

Al menos 72 horas sin celular y los cambios

Limitar el uso del celular por 72 horas produce cambios en el sistema de recompensa del cerebro.

Un estudio planteó cómo una pausa de tres días en el empleo de teléfonos inteligentes modifica la actividad neuronal en áreas vinculadas al deseo y la motivación , análisis que reseña Infobae.

Los participantes fueron reclutados mediante folletos, carteles en el campus universitario, en el centro de la ciudad y anuncios en redes sociales. A cada uno se le pidió limitar el uso del dispositivo a funciones estrictamente esenciales, como el trabajo, actividades diarias y comunicación con familiares o personas cercanas, durante un periodo de tres días.

Tanto la dopamina como la serotonina cumplen roles esenciales en el bienestar general y en la transmisión de señales entre neuronas, estando implicadas en el movimiento, el ánimo, la memoria, la motivación, la digestión, el sueño y la satisfacción frente a estímulos gratificantes.

Antes de iniciar la restricción los voluntarios completaron cuestionarios para evaluar su estado de ánimo, hábitos de uso del teléfono y nivel de deseo o “antojo” por el dispositivo.

¿Qué es la nomofobia?



La nomofobia representa el miedo irracional a estar sin teléfono móvil. El término fue acuñado en 2009 en Reino Unido y proviene del anglicismo “nomophobia” (“no-mobile-phone-phobia”).

La dependencia al dispositivo electrónico provoca una infundada sensación de comunicación en el usuario que no dispone del aparato, ya sea porque se lo haya dejado en casa, se haya agotado su batería o esté fuera de cobertura. En esta línea, un estudio de YouGov Real Time señalaba en 2019 que el 44 % de los británicos encuestados sufrían ansiedad si no podían disponer de su móvil para "seguir en contacto" con su círculo.

Aunque por ahora la OMS no ha catalogado la nomofobia como una patología mental, los expertos alertan de la creciente dependencia hacia este pequeño dispositivo electrónico desde la aparición de los smartphones.

El crecimiento de estos móviles inteligentes ha sido exponencial. Statista cifra en 6,37 billones el número actual de usuarios de smartphones en el mundo, lo que significa que el 80,7 % de la población global tiene uno de estos dispositivos, frente a los 3,67 billones que había en 2016, solo el 49,4% de la población mundial.

Los expertos coinciden en que este aumento, unido a las facilidades de conexión a Internet, ha sido el germen del desarrollo de esta dependencia tecnológica.

Las consecuencias psicológicas más comunes de la nomofobia son la ansiedad, la depresión o el aislamiento –se piensa que los móviles nos mantienen en contacto con los demás, pero el problema aparece cuando las relaciones online sustituyen a las que se desarrollan cara a cara.

También existen consecuencias físicas como dolores de cabeza o de estómago, molestias en la vista por una elevada exposición a la pantalla o dolores de muñeca y cuello por una posición inadecuada.

Los investigadores han desarrollado un test de nomofobia para determinar los síntomas que genera este desorden. El cuestionario pide a los encuestados que califiquen en qué medida están de acuerdo o en desacuerdo con afirmaciones como:

“Me sentiría incómodo sin el acceso constante a la información a través de mi móvil".

"Quedarme sin batería me asustaría".

"Me sentiría ansioso porque no podría mantenerme en contacto con mi familia y / o amigos".

