Éxito zuliano en la FILVEN: Elizabeth Valero presenta "Oratoria, el Poder de la Palabra" como guía para la comunicación efectiva

La 21ª Feria Internacional del Libro de Venezuela (FILVEN), que se celebra en la Biblioteca Pública del estado Zulia “María Calcaño”, realizó una invitación a la presentación del libro Oratoria, el Poder de la Palabra, de la reconocida periodista, abogada, locutora y docente universitaria marabina a la MSc. Elizabeth Valero.

El libro, que ya había sido presentado el pasado mes de septiembre, encontró en la FILVEN un escenario ideal para difundir su mensaje.

La profesora Valero, con más de 31 años de trayectoria docente, expresó su entusiasmo por su participación al evento cultural. “Me siento muy honrada de estar presentando mi libro ante la FILVEN”, afirmó Valero.

La autora explicó que su obra concibe la oratoria como un "ecosistema comunicacional" en el que convergen cuatro elementos vitales: el orador, el mensaje, la audiencia y el contexto. Según Valero, la conexión efectiva entre estos pilares es crucial para lograr una comunicación exitosa.

El libro tiene como objetivo principal servir de guía práctica para estudiantes y profesionales en cualquier área que requiera el uso de la palabra, buscando sensibilizar a la comunidad general sobre la importancia de articular mensajes con claridad y propósito.

Un Prólogo que Inspira

La presentación también contó con la participación de la PhD. Elizabeth Miquilena , autora del prólogo de la obra, Miquilena calificó el libro como "muy interesante" y enfatizó que su objetivo principal es "sensibilizar a la comunidad general".

Miquilena expresó su deseo de que la obra sea ampliamente leída y sirva como un ejemplo tangible para fomentar la mejor comunicación efectiva, una habilidad que considera esencial en la actualidad.

Finalizada la presentación del libro: “Oratoria, el Poder de la Palabra“ las docentes universitarias Valero y Miquilena realizaron un conversatorio con los asistentes al evento cultural y literario.

La profesora Valero informó que la obra está disponible para su adquisición en físico en Papelería Esteva, y en formato digital a través de Amazon, tanto en español como en inglés.

