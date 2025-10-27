Lunes 27 de octubre de 2025
Cultura

Éxito zuliano en la FILVEN: Elizabeth Valero presenta "Oratoria, el Poder de la Palabra" como guía para la comunicación efectiva

El libro, que ya había sido presentado el pasado mes de septiembre, encontró en la FILVEN un escenario ideal para difundir su mensaje. La profesora Valero, con más de 31 años de trayectoria docente, expresó su entusiasmo por su participación al evento cultural. “Me siento muy honrada de estar presentando mi libro ante la FILVEN”, afirmó Valero

Por Christian Coronel

Éxito zuliano en la FILVEN: Elizabeth Valero presenta
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La 21ª Feria Internacional del Libro de Venezuela (FILVEN), que se celebra en la Biblioteca Pública del estado Zulia “María Calcaño”, realizó una invitación a la presentación del libro Oratoria, el Poder de la Palabra, de la reconocida periodista, abogada, locutora y docente universitaria marabina a la MSc. Elizabeth Valero.

El libro, que ya había sido presentado el pasado mes de septiembre, encontró en la FILVEN un escenario ideal para difundir su mensaje.

La profesora Valero, con más de 31 años de trayectoria docente, expresó su entusiasmo por su participación al evento cultural. “Me siento muy honrada de estar presentando mi libro ante la FILVEN”, afirmó Valero.

La autora explicó que su obra concibe la oratoria como un "ecosistema comunicacional" en el que convergen cuatro elementos vitales: el orador, el mensaje, la audiencia y el contexto. Según Valero, la conexión efectiva entre estos pilares es crucial para lograr una comunicación exitosa.

El libro tiene como objetivo principal servir de guía práctica para estudiantes y profesionales en cualquier área que requiera el uso de la palabra, buscando sensibilizar a la comunidad general sobre la importancia de articular mensajes con claridad y propósito.

Foto: Cortesía

Un Prólogo que Inspira

La presentación también contó con la participación de la PhD. Elizabeth Miquilena , autora del prólogo de la obra, Miquilena calificó el libro como "muy interesante" y enfatizó que su objetivo principal es "sensibilizar a la comunidad general".

Miquilena expresó su deseo de que la obra sea ampliamente leída y sirva como un ejemplo tangible para fomentar la mejor comunicación efectiva, una habilidad que considera esencial en la actualidad.

Finalizada la presentación del libro: “Oratoria, el Poder de la Palabra“ las docentes universitarias Valero y Miquilena realizaron un conversatorio con los asistentes al evento cultural y literario.

La profesora Valero informó que la obra está disponible para su adquisición en físico en Papelería Esteva, y en formato digital a través de Amazon, tanto en español como en inglés.

Noticia al Día

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Éxito zuliano en la FILVEN: Elizabeth Valero presenta

Éxito zuliano en la FILVEN: Elizabeth Valero presenta "Oratoria, el Poder de la Palabra" como guía para la comunicación efectiva

¡Tan joven y sufre de cálculos!: Esto debes saber de la Litiasis

¡Tan joven y sufre de cálculos!: Esto debes saber de la Litiasis

Hombre intentó matar a una pareja dentro de su casa en Sierra Maestra

Hombre intentó matar a una pareja dentro de su casa en Sierra Maestra

Tigres hundió a Navegantes y sigue firme en el liderato de la LVBP

Tigres hundió a Navegantes y sigue firme en el liderato de la LVBP

Tiburones derrotó a Bravos y rompió su racha negativa

Tiburones derrotó a Bravos y rompió su racha negativa

Caribes dejó en el terreno a Leones y extendió su racha

Caribes dejó en el terreno a Leones y extendió su racha

Reportan desaparición de una docente en Portuguesa

Reportan desaparición de una docente en Portuguesa

Falleció niño de 9 años al recibir una descarga eléctrica mientras agarraba guayabas de un árbol en Anzoátegui

Falleció niño de 9 años al recibir una descarga eléctrica mientras agarraba guayabas de un árbol en Anzoátegui

Un niño muerto y varios heridos tras caer camioneta por un barranco en Aragua

Un niño muerto y varios heridos tras caer camioneta por un barranco en Aragua

No va más: Juventus despidió a su entrenador Igor Tudor

No va más: Juventus despidió a su entrenador Igor Tudor

Arsenal doblega al Crystal Palace y es más líder que nunca de la Premier League

Arsenal doblega al Crystal Palace y es más líder que nunca de la Premier League

66 aniversario de la Facultad de Humanidades y Educación (LUZ) (por el Dr. Ángel Lombardi)

66 aniversario de la Facultad de Humanidades y Educación (LUZ) (por el Dr. Ángel Lombardi)

Sinner vence a Zverev y se corona campeón del ATP 500 de Viena

Sinner vence a Zverev y se corona campeón del ATP 500 de Viena

Luka Doncic se perderá al menos una semana por esguince en un dedo

Luka Doncic se perderá al menos una semana por esguince en un dedo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 27 de octubre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 27 de octubre de 2025

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Delcy Rodríguez asegura que Trinidad y Tobago asume actitud hostil y proponen al presidente Maduro suspender acuerdos de cooperación energética

Delcy Rodríguez asegura que Trinidad y Tobago asume actitud hostil y proponen al presidente Maduro suspender acuerdos de cooperación energética

Tremendo aguacero cae en casi toda Maracaibo

Tremendo aguacero cae en casi toda Maracaibo

Estos son los costos y pasos a seguir para solicitar su pasaporte en el Saime

Estos son los costos y pasos a seguir para solicitar su pasaporte en el Saime

Así quedaron establecidos los nuevos límites máximos de las comisiones bancarias: Gaceta Oficial

Así quedaron establecidos los nuevos límites máximos de las comisiones bancarias: Gaceta Oficial

Rapikom alcanza más de 2.000 aliados y se consolida como la alternativa venezolana para compras por cuotas

Rapikom alcanza más de 2.000 aliados y se consolida como la alternativa venezolana para compras por cuotas

Noticias Relacionadas

Al Dia

Cuba se prepara para afrontar el huracán Melissa de categoría cinco

Los pronósticos en el país caribeño apuntan a su llegada por la región sur oriental, entre Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo durante la noche del martes.
Al Dia

BNC unió fuerzas creativas con el Teatro Baralt para ofrendar “El Zulia: Tierra de Oportunidades”

El líder empresarial Jorge Nogueroles, presidente del BNC, tuvo a su cargo la apertura formal de la gala cultural y artística, resaltando que la intención clave consistía en proyectar lo mejor de Venezuela, y generar espacios de encuentro en todo su territorio
Al Dia

Perro Mucuchíes a punto de ser reconocido raza internacional

El reconocimiento internacional del Mucuchíes marcará un hito para la cinofilia venezolana y reivindica años de trabajo dedicados a preservar esta raza originaria de los Andes
Cultura

¡Bienvenida Chinita!: El fervor se desbordó en la plazoleta para recibir a la "Dama del Saladillo"

Cientos de miles de devotos, peregrinos y turistas colmaron la plazoleta y las calles aledañas para ver a la "Patrona del Zulia"

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025