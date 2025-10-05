Extienden plazo de inscripción para "Maracaibo Elige la Gaita del Año 2025″

Ante la masiva y entusiasta respuesta de los gaiteros de todo el país para participar en el Festival "Maracaibo Elige la Gaita del Año 2025″ y con el objetivo de garantizar la participación de todos los talentos, la Alcaldía de Maracaibo, a través del Instituto Municipal de la Gaita “Ricardo Aguirre” (IMGRA), se complace en anunciar la extensión del período de inscripciones.

Así lo dio a conocer el presidente del IMGRA, Ricardo Aguirre, quien explicó que el proceso de inscripción para las categorías infantil-juvenil y adulto profesional se extenderá por cuatro (04) días más.

Foto: Cortesía

Indicó que la nueva fecha límite es este miércoles 8 de octubre de 2025 en el horario comprendido de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en la sede del IMGRA en Maracaibo, donde las agrupaciones deben consignar en físico y digital (audio MP3, letra y plantilla de integrantes, además del compositor) su gaita de furro inédita para la temporada 2025.

⁠El presidente del IMGRA resaltó con beneplácito el registro de más de 100 grupos de gaita zuliana, entre agrupaciones profesionales y agrupaciones infantiles-juveniles

Foto: Cortesía

¡Ya puedes escuchar las gaitas inscritas!

Igualmente, Aguirre informó que como parte de la transparencia y la promoción del talento que caracteriza este festival, el IMGRA anuncia que las gaitas que ya han cumplido satisfactoriamente con el proceso de inscripción están disponibles para ser escuchadas por el público.

Para escuchar las gaitas inscritas el pueblo ya puede ingresar y disfrutar de las primeras propuestas que buscan convertirse en la gaita del año, a través del portal: www.lagaitadelaño.info

⁠El concurso "Maracaibo Elige la Gaita del Año 2025″ mantiene su compromiso de impulsar la gaita de furro nacional con total seriedad y transparencia. El festival, organizado para premiar a 10 agrupaciones infantiles/juveniles y 10 agrupaciones adultas profesionales, sigue rigiéndose por las normas previamente establecidas, bajo la auditoría de la consultora independiente SERTECA CONSULTING.

Foto: Cortesía

Finalmente, Ricardo Aguirre le recuerda a los participantes que la gaita debe ser inédita para la temporada 2025 y que el solista solo puede inscribirse en una única agrupación. La temática es libre, pero debe enaltecer los valores, tradiciones y la idiosincrasia de nuestra tierra.

Foto: Cortesía

Noticia al Día/Nota de prensa