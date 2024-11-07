Falleció César Álvarez, titiritero y cofundador de la Libélula Dorada en Colombia

César Álvarez, cofundador del teatro La Libélula Dorada y un referente destacado de la escena teatral en Colombia, falleció este jueves, 7 de noviembre. Así lo informó la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá a través de un comunicado de prensa.

"Con gran tristeza recibimos la noticia de su partida, reconociendo su inmenso aporte al desarrollo cultural de nuestra ciudad y del país", señala la Secretaría.

Entre tanto, el teatro Libélula Dorada indicó en un comunicado: "En la madrugada de hoy, 7 de noviembre, César partió del mundo terrenal, dejándonos el legado de su arte, su amor y su espíritu incansable. Quienes tuvimos el privilegio de conocerlo sabemos que su luz y alegría seguirán iluminándonos, ahora desde otro lugar".

Desde su fundación, hace más de 40 años, el teatro La Libélula Dorada ha sido un símbolo de creatividad y libertad. César Santiago Álvarez Escobar, junto a su hermano Iván Darío Álvarez, transformó este espacio en un centro de arte dedicado al teatro de títeres, acercando a varias generaciones de niñas, niños y adultos a la magia de las artes escénicas.

Noticia al Día / El tiempo