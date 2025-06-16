Falleció el poeta y pintor venezolano Juan Calzadilla

El poeta y pintor venezolano Juan Calzadilla, falleció este domingo 15 de junio, a los 95 años, así lo informó el vicepresidente Sectorial de Comunicación y Cultura, Freddy Ñáñez, a través de sus redes sociales.

“Con mucha tristeza despedimos al gran Juan Calzadilla, poeta, artista plástico, crítico literario. Justo el día del padre nos deja un gran venezolano con una obra que nos acompañará para siempre. Ahora Juan es su palabra viva. ¡Hasta cada rato maestro!”, escribió.

¿Quién fue Juan Calzadilla?

Nacido en Altagracia de Orituco, estado Guárico, el 16 de mayo de 1930, Calzadilla fue una de las voces más influyentes de la poesía y las artes visuales del país, así como un promotor cultural y formador de nuevas generaciones.

Calzadilla cursó estudios de Castellano y Literatura en la Universidad Central de Venezuela y en el Instituto Pedagógico Nacional, lo que cimentó su formación humanística y artística.

Su incursión en la literatura comenzó en la década de 1950 con la publicación del poemario Primeros poemas (1954), con lo que inició una prolífica carrera que abarcó 25 poemarios, entre los que destacan Dictado por la jauría (1962), Ciudadano sin fin (1969), Oh smog (1978) y Noticias del alud (2009).

Fue cofundador del colectivo vanguardista El Techo de la Ballena (1961), movimiento que marcó una ruptura estética y política en el panorama cultural venezolano, junto a figuras como Adriano González León, Jacobo Borges y Salvador Garmendia.

En los años 80, fundó la revista Imagen, plataforma clave para la difusión de nuevas voces y tendencias en las artes y las letras.

Como artista visual, Calzadilla expuso en numerosas ocasiones su obra plástica, influenciada por el surrealismo y el arte experimental. Es reconocida por su originalidad y capacidad de diálogo con la poesía.

Entre 2011 y 2025 ejerció también como director de la Galería de Arte Nacional, en la que impulsó bienales y proyectos que visibilizaron a creadores de todo el país.

A lo largo de su vida, Calzadilla recibió importantes distinciones, entre ellas el Premio Nacional de Cultura en Artes Plásticas (1996) y el Premio León de Greiff (2016). Su obra ha sido traducida a varios idiomas y es objeto de estudio en el ámbito académico internacional.

Noticia al Día con información de El Nacional