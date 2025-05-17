Falleció Humberto Bracho, director musical del Récord Guinness de la Gaita

El mundo gaitero se encuentra de luto por la perdida de Humberto Bracho, quien falleció este sábado 17 de mayo.

Bracho fue director musical del Récord Guinness de la Gaita y también fue vicepresidente del Instituto Municipal de la Gaita Ricardo Aguirre (Imgra), la noticia fue confirmada por la presidenta del ente gubernamental, Johanna Salas.

Humberto Alejandro Bracho Sánchez nació en Maracaibo en septiembre del año 1963. Su carrera profesional inició en la década de 1980, integrando la agrupación "Gaiteros de Pillopo" durante 13 años, fungiendo como cuatrista, guitarrista, bajista, arreglista y director musical, consiguiendo crear el famoso y tan imitado "ritmo Pillopo".

Luego, en el año 1993, pasó a formar parte de las filas del conjunto La Parranda Gaitera, al lado de grandes figuras de la gaita como Astolfo Romero, Pedro Villalobos, Daniel Méndez, entre otros, desempeñándose como guitarrista, arreglista y director musical.

Asimismo, en 1996 perteneció a la agrupación Cardenales del Éxito, compartiendo tarima con los más renombrados músicos gaiteros del momento. Posteriormente, pasó por las filas de Happy Gaita, Somos, La Maquinaria Gaitera, Salmo 150, Serenata, Gaita Y Show; La Universidad de la Gaita, Zuliano Somos y nuevamente Cardenales del Éxito desde 2022.

Noticia al Día