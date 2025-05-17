Viernes 22 de agosto de 2025
Falleció Humberto Bracho, director musical del Récord Guinness de la Gaita

La noticia fue confirmada por Johanna Salas, presidenta del Instituto Municipal de la Gaita Ricardo Aguirre (Imgra)

Por Andrea Guerrero

Falleció Humberto Bracho, director musical del Récord Guinness de la Gaita
Foto: Agencia
El mundo gaitero se encuentra de luto por la perdida de Humberto Bracho, quien falleció este sábado 17 de mayo.

Bracho fue director musical del Récord Guinness de la Gaita y también fue vicepresidente del Instituto Municipal de la Gaita Ricardo Aguirre (Imgra), la noticia fue confirmada por la presidenta del ente gubernamental, Johanna Salas.

Humberto Alejandro Bracho Sánchez nació en Maracaibo en septiembre del año 1963. Su carrera profesional inició en la década de 1980, integrando la agrupación "Gaiteros de Pillopo" durante 13 años, fungiendo como cuatrista, guitarrista, bajista, arreglista y director musical, consiguiendo crear el famoso y tan imitado "ritmo Pillopo".

Luego, en el año 1993, pasó a formar parte de las filas del conjunto La Parranda Gaitera, al lado de grandes figuras de la gaita como Astolfo Romero, Pedro Villalobos, Daniel Méndez, entre otros, desempeñándose como guitarrista, arreglista y director musical.

Asimismo, en 1996 perteneció a la agrupación Cardenales del Éxito, compartiendo tarima con los más renombrados músicos gaiteros del momento. Posteriormente, pasó por las filas de Happy Gaita, Somos, La Maquinaria Gaitera, Salmo 150, Serenata, Gaita Y Show; La Universidad de la Gaita, Zuliano Somos y nuevamente Cardenales del Éxito desde 2022.

Nacionales

Venezuela condena atentado terrorista en Cali, Colombia

Rafirman el rechazo categórico del Estado venezolano a cualquier forma de violencia, en especial a los actos que comprometen la paz y la seguridad de los pueblos
Ciencia

La luna negra: Qué es y cuándo sucederá este inusual fenómeno astronómico

Las lunas negras ocurren solo una vez cada 33 meses,

Nacionales

Llegó otro vuelo de repatriación con 313 migrantes venezolanos desde México

Este jueves 21 de agosto, las autoridades recibieron un segundo vuelo de repatriación en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de…
Zulia

Autoridades investigan presunta intoxicación alimentaria que afectó a niños y adultos en municipio San Francisco

las instrucciones del gobernador Luis Caldera, se abocaron a abordar la situación brindando atención integral y oportuna a los pacientes en varios centros hospitalarios, como el Hospital Dr. Noriega Trigo, en el Hospital General del Sur Dr. Pedro Iturbe

