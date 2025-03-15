La noche de este viernes 14 de marzo falleció la destacada pianista zuliana Gladys Medina Áñez, quien fue profesora por más de 35 años del Conservatorio de Música José Luis Paz.

La profesora Gladys Medina fue formadora de un número importante músico de nuestro estado y compositora de importantes obras musicales zuliana, entre las que se destaca el vals para piano “Mis Ancestros”, el cual alcanzó el primer lugar en la II Bienal de la Canción y de la Música Zuliana realizado en octubre de 2012.

La profesora Medina desde los diez años supo que su vida estaría ligada al piano. Ese instrumento que la fascinaba y en cuyas teclas ha encontrado desde entonces una extensión de su vida y sus emociones.

Por sus venas corre sangre musical, y es que su tatarabuelo, Silverio Áñez, compuso una contradanza para el Libertador, Simón Bolívar, en 1826. El propio Bolívar bailó La Libertadora.

Sus restos mortales están siendo velados en el salón “Captus”, de la funeraria Zulia, durante los días sábado 15 y domingo 16, para luego serán inhumados la mañana del lunes 17 de marzo.

Noticia al Día/Cortesía