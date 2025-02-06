Fundación Nacional de la Gaita beneficia a cinco instituciones educativas con kits de instrumentos musicales

La Fundación Nacional de la Gaita, Gaiteros de Corazón, reafirmó su compromiso con la preservación de nuestra música tradicional con la entrega de kits de instrumentos gaiteros a cinco instituciones educativas: Colegio Thompson, Colegio Epifanía, Colegio San Vicente de Paúl, Colegio Los Robles y Colegio Instituto Latino.

La entrega fue realizada por el presidente de la fundación, Endri Méndez, en compañía del director general, Argenis Sánchez Méndez, destacó la importancia de brindar a las nuevas generaciones las

herramientas necesarias para mantener viva la gaita, gracias al apoyo del gobierno nacional, estos instrumentos llegaron a manos de niños y jóvenes, sembrando en ellos el amor por la gaita y garantizando el acceso a los recursos esenciales para su aprendizaje.

Con esta entrega, La Fundación Nacional de la Gaita, Gaiteros de Corazón continúa su labor de promoción y difusión de la gaita, aprovecharon esta entrega para anunciar sus próximas actividades

como festivales intercolegiales que incluirán a todos los municipios del Zulia y el resto de estados del país.

La fundación seguirá impulsando iniciativas similares en más instituciones, llevando su mensaje de identidad y cultura para que la gaita siga sonando con fuerza en el corazón de Venezuela.

Noticia al Día / Nota de prensa