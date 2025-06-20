En solo doce meses, Gaiteros de Corazón benefició a más de 500 gaiteros adultos mayores que reciben apoyo integral, garantizando beneficios sociales y protección médica especializada.

Asimismo, la visión de la fundación se ha extendido al fomento del talento infantil y juvenil, entregando más de 200 kits gaiteros a grupos de colegios, instituciones educativas públicas y privadas, iglesias y comunidades.

Se estima que una población de aproximadamente 30.000 niños y jóvenes ha sido atendida en Maracaibo, diversos municipios del estado Zulia (Mara, Padilla, Colón, San Francisco y la Costa Oriental del Lago), y en otros estados como Miranda, Falcón, Bolívar y Mérida.

Asimismo, más de 50 emblemáticas agrupaciones profesionales han sido beneficiadas con la dotación de instrumentos musicales, incluyendo divisas gaiteras como Barrio Obrero de Cabimas, Alitasia, Gaiteros de Pillopo, Rincón Morales, Saladillo 70 y Maragaita.

Eventos emblemáticos

El primer año también estuvo marcado por eventos emblemáticos que hicieron historia. El 8 de noviembre de 2024, en la celebración del Día del Gaitero, la fundación organizó el Reencuentro Monumental en la Plazoleta de la Basílica.

Un evento reunió a más de 800 gaiteros en vivo acompañando la voz de Ricardo Aguirre en un espectáculo inolvidable, realzado por figuras alegóricas creadas por más de 1.200 drones.

En las fechas decembrinas, la Fundación organizó "Gaiteros de Corazón en Navidad" con la presentación gratuita de más de 40 agrupaciones gaiteras a la comunidad marabina, comenzando en la concha acústica del Parque Ana María Campos y finalizando en la popular parroquia de Santa Lucía.

Además, se realizaron emotivos encuentros de los niños y jóvenes, con reconocidos artistas de la gaita pertenecientes a la fundación como Neguito Borjas, Yonys Flores, Luis Ángel Aguirre, Eroy Chacín, Dennis Daguín y Alfonso Marín.

Instalaciones de primer nivel

Para garantizar la continuidad y expansión de este patrimonio, la fundación cuenta con una infraestructura de difusión y producción de vanguardia, donde destaca la emisora radial Gaiterísima 94.7 FM, que transmite 24 horas de gaita y también celebra un año al aire.

Además de un estudio de grabación de primer nivel, dotado con la más avanzada tecnología para la creación y promoción de nuevas producciones gaiteras.

La Fundación Nacional de la Gaita Gaiteros de Corazón se reafirma como una propuesta con alcances inimaginables para que la música en la región zuliana y Venezuela siga transformando vidas.

La gaita se ha convertido en una realidad al servicio de la inclusión y el desarrollo social, con la emoción de los maestros gaiteros y la ilusión del talento de las nuevas generaciones.

Noticia al Día/Nota de prensa @fundaciongaiterosdecorazon