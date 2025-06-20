Jueves 25 de septiembre de 2025
Cultura

Fundación Nacional de la Gaita Gaiteros de Corazón celebra su primer aniversario con logros inéditos en el rescate y promoción de la gaita

En solo doce meses, Gaiteros de Corazón benefició a más de 500 gaiteros adultos mayores

Por Ernestina García

Fundación Nacional de la Gaita Gaiteros de Corazón celebra su primer aniversario con logros inéditos en el rescate y promoción de la gaita
Foto: Fundación Nacional de la Gaita Gaiteros de Corazón celebra su primer aniversario con logros inéditos en el rescate y promoción de la gaita
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

En solo doce meses, Gaiteros de Corazón benefició a más de 500 gaiteros adultos mayores que reciben apoyo integral, garantizando beneficios sociales y protección médica especializada.

Asimismo, la visión de la fundación se ha extendido al fomento del talento infantil y juvenil, entregando más de 200 kits gaiteros a grupos de colegios, instituciones educativas públicas y privadas, iglesias y comunidades.

Se estima que una población de aproximadamente 30.000 niños y jóvenes ha sido atendida en Maracaibo, diversos municipios del estado Zulia (Mara, Padilla, Colón, San Francisco y la Costa Oriental del Lago), y en otros estados como Miranda, Falcón, Bolívar y Mérida.

Asimismo, más de 50 emblemáticas agrupaciones profesionales han sido beneficiadas con la dotación de instrumentos musicales, incluyendo divisas gaiteras como Barrio Obrero de Cabimas, Alitasia, Gaiteros de Pillopo, Rincón Morales, Saladillo 70 y Maragaita.

Eventos emblemáticos

El primer año también estuvo marcado por eventos emblemáticos que hicieron historia. El 8 de noviembre de 2024, en la celebración del Día del Gaitero, la fundación organizó el Reencuentro Monumental en la Plazoleta de la Basílica.

Un evento reunió a más de 800 gaiteros en vivo acompañando la voz de Ricardo Aguirre en un espectáculo inolvidable, realzado por figuras alegóricas creadas por más de 1.200 drones.

En las fechas decembrinas, la Fundación organizó "Gaiteros de Corazón en Navidad" con la presentación gratuita de más de 40 agrupaciones gaiteras a la comunidad marabina, comenzando en la concha acústica del Parque Ana María Campos y finalizando en la popular parroquia de Santa Lucía.

Además, se realizaron emotivos encuentros de los niños y jóvenes, con reconocidos artistas de la gaita pertenecientes a la fundación como Neguito Borjas, Yonys Flores, Luis Ángel Aguirre, Eroy Chacín, Dennis Daguín y Alfonso Marín.

Instalaciones de primer nivel

Para garantizar la continuidad y expansión de este patrimonio, la fundación cuenta con una infraestructura de difusión y producción de vanguardia, donde destaca la emisora radial Gaiterísima 94.7 FM, que transmite 24 horas de gaita y también celebra un año al aire.

Además de un estudio de grabación de primer nivel, dotado con la más avanzada tecnología para la creación y promoción de nuevas producciones gaiteras.

La Fundación Nacional de la Gaita Gaiteros de Corazón se reafirma como una propuesta con alcances inimaginables para que la música en la región zuliana y Venezuela siga transformando vidas.

La gaita se ha convertido en una realidad al servicio de la inclusión y el desarrollo social, con la emoción de los maestros gaiteros y la ilusión del talento de las nuevas generaciones.

Noticia al Día/Nota de prensa @fundaciongaiterosdecorazon

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Fifa presenta las mascotas oficiales del Mundial 2026

Fifa presenta las mascotas oficiales del Mundial 2026

La herencia de Michael Jackson bajo asedio legal

La herencia de Michael Jackson bajo asedio legal

El día en que todo se movió en Maracaibo

El día en que todo se movió en Maracaibo

Carlos Narváez despachó su jonrón 15 del año en triunfo de Medias Rojas

Carlos Narváez despachó su jonrón 15 del año en triunfo de Medias Rojas

Eugenio Suárez conectó su cuadrangular 48 y los Marineros amarran el banderín

Eugenio Suárez conectó su cuadrangular 48 y los Marineros amarran el banderín

Desde hace 100 años la Tierra no se actualiza en temblores

Desde hace 100 años la Tierra no se actualiza en temblores

Puerto Rico será sede de Miss Universo 2026

Puerto Rico será sede de Miss Universo 2026

Titulares de la prensa nacional para este jueves 25 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este jueves 25 de septiembre

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 25 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 25 de septiembre de 2025

Reportan explosión en una estación del Metro de Caracas

Reportan explosión en una estación del Metro de Caracas

Trump sustituye foto de Biden por un ‘autopen’ en galería presidencial de la Casa Blanca

Trump sustituye foto de Biden por un ‘autopen’ en galería presidencial de la Casa Blanca

Al menos 100 personas intoxicadas en un colegio de Cojedes

Al menos 100 personas intoxicadas en un colegio de Cojedes

El colombiano Juan Carlos Osorio entra en los planes de la Vinotinto

El colombiano Juan Carlos Osorio entra en los planes de la Vinotinto

Detenido por violencia doméstica y robo a su pareja en San Francisco

Detenido por violencia doméstica y robo a su pareja en San Francisco

"La Oratoria, el poder de la palabra", un libro que brinda las herramientas para ser el mejor

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

¡Más fuerte! Otro temblor sacude a Maracaibo

¡Más fuerte! Otro temblor sacude a Maracaibo

Los invadió el susto: Familiares sacaron a sus pacientes fuera del Hospital Universitario de Maracaibo

Los invadió el susto: Familiares sacaron a sus pacientes fuera del Hospital Universitario de Maracaibo

Nuevo temblor en Bachaquero

Nuevo temblor en Bachaquero

ZOEDAN Zulia refuerza recomendaciones ante sismos en la región

ZOEDAN Zulia refuerza recomendaciones ante sismos en la región

Delcy Rodríguez reportó diez sismos y 21 réplicas en las últimas siete horas

Delcy Rodríguez reportó diez sismos y 21 réplicas en las últimas siete horas

Noticias Relacionadas

Al Dia

Tres nuevas notificaciones a dueños de terrenos abandonados emitió la Alcaldía de Maracaibo

Así lo dio a conocer el presidente (e) del IMA, Janner Pérez
Al Dia

Y ahora un Halo Solar

Este fenómeno óptico, también conocido como "anillo de luz", ocurre cuando la luz solar se refracta a través de los cristales de hielo presentes en las nubes cirros,
Zulia

"No he pegao un ojo" la frase más popular en Maracaibo hoy

Crujieron las ventanas, las puertas, se rompieron los vidrios, los techos hicieron cualquier cantidad de ruidos
Al Dia

Al Blanco celebra siete décadas de creación: arte que fusiona acrílicos, música y memoria de Venezuela

Una trayectoria que mezcla pintura, poesía y música con una constante búsqueda de color y significado.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025