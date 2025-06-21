Viernes 26 de septiembre de 2025
Al Dia

"Gaiteros de corazón": Entre gaitas y gaiteritos la Fundación Nacional celebró su primer aniversario

El Festival Infantil de la Gaita se llevará a cabo este año con actividades en diferentes zonas de la ciudad, promoviendo la participación de jóvenes talentos.

Por Javier Sanchez

Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La Fundación Nacional de la Gaita, "Gaiteros de Corazón", celebró su primer aniversario en su moderna sede de Maracaibo, en un evento que fusionó el ritmo y la tradición de la gaita. La jornada reunió a figuras consagradas del género con las nuevas generaciones, creando una atmósfera de alegría y diversión que evocó los días decembrinos.

Foto: Javier Sánchez
Foto: Javier Sánchez

Niños y jóvenes, integrantes del "semillero gaitero", conmovieron a los presentes con interpretaciones a capella de éxitos de reconocidos gaiteros. Estas actuaciones reafirmaron la vigencia del popular verso: "La gaita no ha muerto, ni morirá".

Un impulso a las raíces musicales


El presidente de la Fundación, Endri Méndez, destacó ante la prensa el respaldo del Gobierno Nacional, a través del Ministerio para la Cultura, con el impulso de este proyecto. La iniciativa busca fortalecer las raíces musicales en las nuevas generaciones y honrar a quienes han dedicado su vida a este género tradicional zuliano, reconocido a nivel nacional e internacional.

Foto: Javier Sánchez

Periodistas presentes elogiaron la labor de la Fundación por tomar en cuenta el arte y la vocación de los gaiteros zulianos, manifestando que "merecen todo el reconocimiento y un aplauso de pie".La Fundación celebra este viernes 20 de junio su primer año de incansable labor, marcando un hito en la preservación, promoción, difusión y rescate de la gaita, género musical emblemático del estado Zulia y patrimonio cultural de Venezuela.

✨ Desde su moderna sede en Maracaibo, equipada con instalaciones de vanguardia para producción musical y audiovisual, difusión y atención social, la fundación ha demostrado un compromiso inquebrantable con el futuro y el pasado de la gaita.

Hitos del primer año


El primer año de la Fundación Nacional de la Gaita ha estado marcado por eventos emblemáticos:

Foto: Javier Sánchez

Día del Gaitero (8 de noviembre): Se organizó "El Monumental" en la Plazoleta de la Basílica, un emotivo reencuentro donde más de 800 gaiteros interpretaron las gaitas más emblemáticas y reconocidas del país.
"Gaiteros de Corazón en Navidad": Un evento donde 40 agrupaciones gaiteras ofrecieron presentaciones gratuitas a la comunidad marabina, desde la concha acústica del Parque Ana María Campos hasta la popular parroquia Santa Lucía.
Encuentros inspiradores: Niños y jóvenes tuvieron la oportunidad de compartir con reconocidos artistas de la gaita, como Neguito Borjas, Yonys Flores, Luis Ángel Aguirre, Eroy Chacín, Dennis Daguín y Alfonso Marín.

Festival Infantil de la Gaita


Desde su sede equipada con instalaciones de vanguardia para producción musical, audiovisual, difusión y atención social, la Fundación Nacional de la Gaita anunció el Festival Infantil de la Gaita. Este evento que se realizará este año espera una gran participación de niños organizados en grupos comunitarios, instituciones educativas (públicas y privadas) y las iglesias.

"En el marco de nuestro primer aniversario, "Gaiteros de Corazón" les regala este 1er Festival Nacional de Gaitas Infantil Juvenil en homenaje al eterno parroquiano, Astolfo Romero. Las inscripciones están abiertas en la sede de la fundación en la calle 76 entre avenidas 9 y 9 B.

Méndez informó que el festival se llevará a cabo con actividades en diferentes zonas de la ciudad, tal como el año pasado, promoviendo la participación de jóvenes talentos. "Estamos felices con los logros que hemos podido alcanzar hasta ahora", afirmó dirigiéndose a los medios de comunicación reunidos en la sede, un espacio donde los gaiteros "se sienten como en su casa".

Impacto y beneficios


En doce meses, la Fundación ha logrado un contacto directo con numerosas agrupaciones gaiteras de la región. Más de 50 de ellas han sido beneficiadas con "kits gaiteros", que incluyen la dotación de instrumentos musicales. Entre las agrupaciones favorecidas se encuentran Barrio Obrero de Cabimas, Alitasia, Gaiteros de Pillopo, Rincón Morales, Saladillo 70 y Maragaita.

Foto: Javier Sánchez

Con el objetivo de fomentar el talento infantil y juvenil, se entregaron más de 200 kits gaiteros a grupos de colegios, instituciones educativas, iglesias y comunidades.

Se estima que aproximadamente 30 mil niños y jóvenes han sido atendidos en municipios como Maracaibo, Mara, Padilla, Colón, San Francisco y la Costa Oriental del Lago, así como en otros estados del país como Miranda, Falcón, Bolívar y Mérida.

“Gaiteros de Corazón” representa el desafío más ambicioso y emocionante en la historia de la gaita con un objetivo primordial como es el rescatar su legado y transformarlo en esperanza para miles de niños y jóvenes en toda Venezuela.

Un sueño de gaiteros, una realidad

La fundación se erige como un pilar del folclore, promoviendo y difundiendo la alegría y el contagioso ritmo musical que es parte integral del espíritu de una región y que ahora amplía su alcance a todo el país con decenas de escuelas de gaita, tal como lo señalaron sus directivos.

El espacio otorgado por el gobierno nacional y que está en pleno funcionamiento incluye un estudio de grabación, la emisora Gaiterísima 94.7 FM con 24 horas de gaita, una sala de ensayo con estudio de televisión, atención médica preventiva para gaiteros mayores y protección social.

Se trata de un sueño hecho realidad para la gaita que los ¡Gaiteros de Corazón! reciben con beneplácito.

Noticia al Día

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Equipo multidisciplinario continúa activo en la atención y evaluación de afectaciones por sismos en el Zulia

Equipo multidisciplinario continúa activo en la atención y evaluación de afectaciones por sismos en el Zulia

En el Zulia no se habla de otra cosa que de los temblores

En el Zulia no se habla de otra cosa que de los temblores

Hallaron 61 bolsas con restos humanos en un

Hallaron 61 bolsas con restos humanos en un "cementerio clandestino" en México

José Gregorio Hernández: su legado científico aún late en Venezuela

José Gregorio Hernández: su legado científico aún late en Venezuela

Uefa analiza posible suspensión a Israel para competiciones internacionales

Uefa analiza posible suspensión a Israel para competiciones internacionales

Fifa presenta las mascotas oficiales del Mundial 2026

Fifa presenta las mascotas oficiales del Mundial 2026

La herencia de Michael Jackson bajo asedio legal

La herencia de Michael Jackson bajo asedio legal

Y ahora un Halo Solar

Y ahora un Halo Solar

Carlos Narváez despachó su jonrón 15 del año en triunfo de Medias Rojas

Carlos Narváez despachó su jonrón 15 del año en triunfo de Medias Rojas

Eugenio Suárez conectó su cuadrangular 48 y los Marineros amarran el banderín

Eugenio Suárez conectó su cuadrangular 48 y los Marineros amarran el banderín

Desde hace 100 años la Tierra no se actualiza en temblores

Desde hace 100 años la Tierra no se actualiza en temblores

Puerto Rico será sede de Miss Universo 2026

Puerto Rico será sede de Miss Universo 2026

Titulares de la prensa nacional para este jueves 25 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este jueves 25 de septiembre

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 25 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 25 de septiembre de 2025

Reportan explosión en una estación del Metro de Caracas

Reportan explosión en una estación del Metro de Caracas

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Noticias Relacionadas

Al Dia

El hampa "visitó" el restaurant Terrazas San Ignacio en Maracaibo

Hacen un llamado a las autoridades competentes de la región
Internacionales

Trump firma orden que habilita la venta de TikTok en EEUU y garantiza su continuidad

La decisión del presidente Donald Trump busca cumplir con los requisitos de seguridad nacional impuestos por la ley aprobada en 2024, que…
Zulia

Equipo multidisciplinario continúa activo en la atención y evaluación de afectaciones por sismos en el Zulia

El municipio más afectado fue Baralt, que quedó la noche del miércoles con un 90% sin electricidad, así como el municipio Valmore Rodríguez, los cuales ya recuperaron en un 100% el servicio
Zulia

Funvisis registró un nuevo sismo de 3.9 en el Zulia

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológica (Funvisis), registró a las 7: 33 de la noche de este jueves 25 de…

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025