"Gaiteros de corazón": Entre gaitas y gaiteritos la Fundación Nacional celebró su primer aniversario

La Fundación Nacional de la Gaita, "Gaiteros de Corazón", celebró su primer aniversario en su moderna sede de Maracaibo, en un evento que fusionó el ritmo y la tradición de la gaita. La jornada reunió a figuras consagradas del género con las nuevas generaciones, creando una atmósfera de alegría y diversión que evocó los días decembrinos.

Niños y jóvenes, integrantes del "semillero gaitero", conmovieron a los presentes con interpretaciones a capella de éxitos de reconocidos gaiteros. Estas actuaciones reafirmaron la vigencia del popular verso: "La gaita no ha muerto, ni morirá".

Un impulso a las raíces musicales



El presidente de la Fundación, Endri Méndez, destacó ante la prensa el respaldo del Gobierno Nacional, a través del Ministerio para la Cultura, con el impulso de este proyecto. La iniciativa busca fortalecer las raíces musicales en las nuevas generaciones y honrar a quienes han dedicado su vida a este género tradicional zuliano, reconocido a nivel nacional e internacional.

Periodistas presentes elogiaron la labor de la Fundación por tomar en cuenta el arte y la vocación de los gaiteros zulianos, manifestando que "merecen todo el reconocimiento y un aplauso de pie".La Fundación celebra este viernes 20 de junio su primer año de incansable labor, marcando un hito en la preservación, promoción, difusión y rescate de la gaita, género musical emblemático del estado Zulia y patrimonio cultural de Venezuela.

✨ Desde su moderna sede en Maracaibo, equipada con instalaciones de vanguardia para producción musical y audiovisual, difusión y atención social, la fundación ha demostrado un compromiso inquebrantable con el futuro y el pasado de la gaita.

Hitos del primer año



El primer año de la Fundación Nacional de la Gaita ha estado marcado por eventos emblemáticos:

Día del Gaitero (8 de noviembre): Se organizó "El Monumental" en la Plazoleta de la Basílica, un emotivo reencuentro donde más de 800 gaiteros interpretaron las gaitas más emblemáticas y reconocidas del país.

"Gaiteros de Corazón en Navidad": Un evento donde 40 agrupaciones gaiteras ofrecieron presentaciones gratuitas a la comunidad marabina, desde la concha acústica del Parque Ana María Campos hasta la popular parroquia Santa Lucía.

Encuentros inspiradores: Niños y jóvenes tuvieron la oportunidad de compartir con reconocidos artistas de la gaita, como Neguito Borjas, Yonys Flores, Luis Ángel Aguirre, Eroy Chacín, Dennis Daguín y Alfonso Marín.

Festival Infantil de la Gaita



Desde su sede equipada con instalaciones de vanguardia para producción musical, audiovisual, difusión y atención social, la Fundación Nacional de la Gaita anunció el Festival Infantil de la Gaita. Este evento que se realizará este año espera una gran participación de niños organizados en grupos comunitarios, instituciones educativas (públicas y privadas) y las iglesias.

"En el marco de nuestro primer aniversario, "Gaiteros de Corazón" les regala este 1er Festival Nacional de Gaitas Infantil Juvenil en homenaje al eterno parroquiano, Astolfo Romero. Las inscripciones están abiertas en la sede de la fundación en la calle 76 entre avenidas 9 y 9 B.

Méndez informó que el festival se llevará a cabo con actividades en diferentes zonas de la ciudad, tal como el año pasado, promoviendo la participación de jóvenes talentos. "Estamos felices con los logros que hemos podido alcanzar hasta ahora", afirmó dirigiéndose a los medios de comunicación reunidos en la sede, un espacio donde los gaiteros "se sienten como en su casa".

Impacto y beneficios



En doce meses, la Fundación ha logrado un contacto directo con numerosas agrupaciones gaiteras de la región. Más de 50 de ellas han sido beneficiadas con "kits gaiteros", que incluyen la dotación de instrumentos musicales. Entre las agrupaciones favorecidas se encuentran Barrio Obrero de Cabimas, Alitasia, Gaiteros de Pillopo, Rincón Morales, Saladillo 70 y Maragaita.

Con el objetivo de fomentar el talento infantil y juvenil, se entregaron más de 200 kits gaiteros a grupos de colegios, instituciones educativas, iglesias y comunidades.

Se estima que aproximadamente 30 mil niños y jóvenes han sido atendidos en municipios como Maracaibo, Mara, Padilla, Colón, San Francisco y la Costa Oriental del Lago, así como en otros estados del país como Miranda, Falcón, Bolívar y Mérida.

“Gaiteros de Corazón” representa el desafío más ambicioso y emocionante en la historia de la gaita con un objetivo primordial como es el rescatar su legado y transformarlo en esperanza para miles de niños y jóvenes en toda Venezuela.

Un sueño de gaiteros, una realidad

La fundación se erige como un pilar del folclore, promoviendo y difundiendo la alegría y el contagioso ritmo musical que es parte integral del espíritu de una región y que ahora amplía su alcance a todo el país con decenas de escuelas de gaita, tal como lo señalaron sus directivos.

El espacio otorgado por el gobierno nacional y que está en pleno funcionamiento incluye un estudio de grabación, la emisora Gaiterísima 94.7 FM con 24 horas de gaita, una sala de ensayo con estudio de televisión, atención médica preventiva para gaiteros mayores y protección social.

Se trata de un sueño hecho realidad para la gaita que los ¡Gaiteros de Corazón! reciben con beneplácito.

