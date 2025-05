La generación actual es cada vez más flexible, más libre con una mayor apertura para establecer una relación en pareja, y rompe con los estereotipos sociales prejuiciosos, dejando atrás " el que dirán" desde la moral de las sociedades, asegura el sexólogo Dixon Ochoa, consultado por Noticia al Día sobre el auge de las nuevas modalidades de parejas que desestiman muchas veces las relaciones convencionales de ir a la formalidad del matrimonio civil en una prefectura o ir de "velo y corona".

En cuanto a la forma de lograr una relación, el concepto de pareja ha variado-dice el experto- las convencionales como matrimonios, unión civil, noviazgo y las no convencionales, que son aquellas que se conocen en el lenguaje popular, como, “amistad con derecho”, “amistad con beneficio, “marinoviazgo”, “retruque”, “resuelve”, “chance”. “escaparte”, “peor es nada”, que son formas de relación que no son tan flexible en lo que se refiere a las reglas del juego, señaló.

Una relación monógama es un tipo de relación de pareja en el que dos personas se comprometen a ser exclusivamente fieles y leales entre sí. Dicho compromiso puede ser sexual o emocional, y puede implicar un compromiso a largo plazo.

Para el especialista en toda relación de pareja amerita dichas reglas y cuando se vaya a establecer es importante conversar y tener claro , para que quiero llevar dicha relación, ver si se quiere únicamente para propósito recreativo y tener mutuamente placer sexual, o para un propósito afectivo, reproductivo o una combinación de los tres propósitos.

Ante esto, explica el sexólogo: “Hay que establecer lo que algunos colegas llaman “los noes” que se trata de ver que acepto o no en una relación”.

En cuanto a la aceptación en la sociedad, el doctor Ochoa asegura que, todo depende de cual sea, pues la norma socio-cultural puede variar de continente en continente, de país en país, de localidad en localidad y es posible que lo antes señalado (relación de pareja) pueda o no ser aceptada.

No estamos obligados a tener pareja

El sexólogo se refirió al hecho de que los seres humanos “no estamos obligados a tener pareja”. Eso está sujeto a lo que considere el individuo, es su decisión, porque sí está feliz y se siente satisfecho consigo mismo, en ausencia de pareja es válido porque es parte de su elección. "Cualquier tipo de relación es aceptable, siempre y cuando sea voluntario, es decir, que los dos quieran formar una relación de pareja, que no cause daño en su equilibrio y bienestar y se mantenga para crear satisfacción y gratificación, pues, sino ocurre esto no funcionará la relación.

Asimismo no debe atentar contra la dignidad de nadie, no afectar a terceros ni causar daños, pues, mientras esto no ocurra todo es valido, dijo.

Sociedad más igualitaria

Lorena Ramírez, orientadora en sexología abordó las nuevas modalidades de parejas, los retos que presentan y cómo son vistas en la sociedad actual, en una publicación de Unión Radio y dice que, la sociedad ha evolucionado, volviéndose más igualitaria en muchos aspectos de la vida cotidiana.

"La relación de pareja es una construcción de dos personas distintas que deciden unirse e involucrarse. Anteriormente, se veía la figura masculina como la parte principal de la relación, no solo de pareja, sino también parental", explica la sexóloga.

En cuanto a las nuevas modalidades, Ramírez mencionó las relaciones "no monogámicas, relaciones abiertas, relaciones poliamorosas que estén realizadas en base a acuerdos.

Se refiere a la importancia de una comunicación a su juicio "exageradamente honesta" en estas dinámicas ya que "no todo el mundo está preparado para este tipo de relaciones."

Aclara la especialista que busca reconocer que hay parejas a las que les funciona y otras a las que no.

Desinterés por el matrimonio

El desinterés de las nuevas generaciones por el matrimonio responde a los cambios en sus prioridades personales, afectivas y laborales. Investigaciones realizadas en el área de psicología de universidades del país coinciden en que, los jóvenes asumen que casarse trunca el éxito profesional, material y económico ya que la gente actualmente asocia la felicidad con el éxito personal y por esa razón descarta la idea que en los primeros años de formación profesional educativa llegue al matrimonio.

