Gilberto Correa se reencontró con Mery Cortez y expresó su emoción en redes sociales

El gran Gilberto Correa, referente histórico de la televisión venezolana, se reencontró con Mery Cortez, reconocida bailarina y coreógrafa, y expresó su emoción a través de las redes sociales.

Correa publicó una foto del especial momento en Instagram y dijo estas palabras: "Adivinen quién se combinó la corbata con el cabello de Mery Cortez. No me podía ir a dormir sin realizar esta publicación".

Esto haciendo referencia al color de su corbata (rojo), el cual combinó con el llamativo cabello de Mery Cortez, quien tampoco ocultó su alegría por dicha foto.

El lugar de encuentro fue el restaurante Il Forno, donde se pudo ver a diferentes estrellas de la televisión venezolana que marcaron una época inolvidable en el estreno de "Sueño de Navidad".

Noticia al Dia