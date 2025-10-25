¡Gloria a ti, Casta Señora!: La Virgen Chinita se reencuentra una vez más con su amada feligresía

El pueblo zuliano se encuentra de fiesta, pues a las siete y quince minutos de la noche, la sagrada imagen de Nuestra Señora de Chiquinquirá bajó de su impoluto altar para reencontrarse una vez más con su amada feligresía, en un acto multitudinario realizado a cielo abierto en la Plazoleta de la Basílica de Maracaibo.

Con gaita zuliana y un espectáculo de fuegos artificiales, La Chinita fue recibida por su gente en su tradicional Bajada. Miles de personas colman las adyacencias del sagrado templo, sobre todo la Calle Derecha y las áreas del Monumento de la Virgen Morena, en lo que antes era el Paseo Ciencias.

Cientos de personas acudieron a esta gran celebración mariana para demostrarle su devoción a la Virgen Morena, así como para agradecerle por favores y milagros concedidos.

Lee también: Este es el manto que lucirá nuestra señora de Chiquinquirá en su Bajada

Muchos vienen de diferentes regiones del país para sumarse a esta fiesta patronal zuliana, la cual se inicia este último sábado de octubre y se extenderá hasta el 18 de noviembre, día en que se conmemora su santa aparición hace más de 300 años en las riberas del Lago de Maracaibo.

Tras su descenso, la sagrada tablita fue alzada en hombros por los Servidores de María para iniciar su procesión por toda la plazoleta y por varios sectores cercanos a la Basílica.

Se espera que para mañana domingo 26 de octubre, salga a su recorrido lacustre por todos los municipios costeros del Zulia.

Ella va en procesión con ese bamboleo característico, que emula las olas del Lago que la trajeron hasta las manos de María de Cárdenas hace más de 300 años.

Noticia al Día / José Gregorio Flores

Fotos: José Gregorio Flores / Wilberth Marval