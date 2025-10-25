Sábado 25 de octubre de 2025
Cultura

¡Gloria a ti, Casta Señora!: La Virgen Chinita se reencuentra una vez más con su amada feligresía

Cientos de devotos fueron testigos de cómo la Santa Reliquia de la Chinita descendió poco a poco desde su altar

Por José Gregorio Flores

¡Gloria a ti, Casta Señora!: La Virgen Chinita se reencuentra una vez más con su amada feligresía
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El pueblo zuliano se encuentra de fiesta, pues a las siete y quince minutos de la noche, la sagrada imagen de Nuestra Señora de Chiquinquirá bajó de su impoluto altar para reencontrarse una vez más con su amada feligresía, en un acto multitudinario realizado a cielo abierto en la Plazoleta de la Basílica de Maracaibo.

Con gaita zuliana y un espectáculo de fuegos artificiales, La Chinita fue recibida por su gente en su tradicional Bajada. Miles de personas colman las adyacencias del sagrado templo, sobre todo la Calle Derecha y las áreas del Monumento de la Virgen Morena, en lo que antes era el Paseo Ciencias.

Cientos de personas acudieron a esta gran celebración mariana para demostrarle su devoción a la Virgen Morena, así como para agradecerle por favores y milagros concedidos.

Lee también: Este es el manto que lucirá nuestra señora de Chiquinquirá en su Bajada

Muchos vienen de diferentes regiones del país para sumarse a esta fiesta patronal zuliana, la cual se inicia este último sábado de octubre y se extenderá hasta el 18 de noviembre, día en que se conmemora su santa aparición hace más de 300 años en las riberas del Lago de Maracaibo.

Tras su descenso, la sagrada tablita fue alzada en hombros por los Servidores de María para iniciar su procesión por toda la plazoleta y por varios sectores cercanos a la Basílica.

Se espera que para mañana domingo 26 de octubre, salga a su recorrido lacustre por todos los municipios costeros del Zulia.

Ella va en procesión con ese bamboleo característico, que emula las olas del Lago que la trajeron hasta las manos de María de Cárdenas hace más de 300 años.

Noticia al Día / José Gregorio Flores

Fotos: José Gregorio Flores / Wilberth Marval

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

El Zulia y sus oportunidades (por el Dr. Hugo Hernández Raffalli)

El Zulia y sus oportunidades (por el Dr. Hugo Hernández Raffalli)

¡Gloria a ti, Casta Señora!: La Virgen Chinita se reencuentra una vez más con su amada feligresía

¡Gloria a ti, Casta Señora!: La Virgen Chinita se reencuentra una vez más con su amada feligresía

Solicitan ayuda urgente para un perro en desnutrición

Solicitan ayuda urgente para un perro en desnutrición

Perro amarrado en vía del corredor Amparo genera preocupación

Perro amarrado en vía del corredor Amparo genera preocupación

Hombre intentó ahorcar a su pareja de 14 años mientras tenían relaciones sexuales en San Francisco

Hombre intentó ahorcar a su pareja de 14 años mientras tenían relaciones sexuales en San Francisco

Día Mundial de la Ópera: 25 de octubre

Día Mundial de la Ópera: 25 de octubre

Padre golpeó bestialmente a su bebé en plena vía pública de Barquisimeto

Padre golpeó bestialmente a su bebé en plena vía pública de Barquisimeto

Madagascar revoca la nacionalidad del expresidente Andry Rajoelina tras su derrocamiento

Madagascar revoca la nacionalidad del expresidente Andry Rajoelina tras su derrocamiento

Día del Artista: Recordando a Pablo Picasso y su impacto

Día del Artista: Recordando a Pablo Picasso y su impacto

Eva Blanco cumple 96 años: Una vida dedicada al arte y la actuación

Eva Blanco cumple 96 años: Una vida dedicada al arte y la actuación

Venezolanos entre dos orillas: crimen, justicia y oportunidad (Por: Abg. Juan Pablo Montiel Almeida)

Venezolanos entre dos orillas: crimen, justicia y oportunidad (Por: Abg. Juan Pablo Montiel Almeida)

Luka Doncic brilla con 49 puntos y lidera victoria de los Lakers sobre Wolves

Luka Doncic brilla con 49 puntos y lidera victoria de los Lakers sobre Wolves

William Contreras podría ser operado por lesión en dedo

William Contreras podría ser operado por lesión en dedo

Dos primos muertos al volcarse e incendiarse su camioneta en Táchira

Dos primos muertos al volcarse e incendiarse su camioneta en Táchira

El mundo celebra este 25 de octubre el Día Mundial del Karate

El mundo celebra este 25 de octubre el Día Mundial del Karate

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Obsesionado degolló a su vecina en Barinas

Obsesionado degolló a su vecina en Barinas

Estadounidense pagará cadena perpetua por asesinar a su esposa venezolana en Pensilvania

Estadounidense pagará cadena perpetua por asesinar a su esposa venezolana en Pensilvania

¡Gloria a ti, Casta Señora!: La Virgen Chinita se reencuentra una vez más con su amada feligresía

¡Gloria a ti, Casta Señora!: La Virgen Chinita se reencuentra una vez más con su amada feligresía

San José Gregorio Hernández y Santa María Carmen Rendiles en la Bajada de La Chinita

San José Gregorio Hernández y Santa María Carmen Rendiles en la Bajada de La Chinita

Al ritmo de la gaita zuliana con Los Chiquinquireños la Virgen Morena comenzó a descender de su altar

Al ritmo de la gaita zuliana con Los Chiquinquireños la Virgen Morena comenzó a descender de su altar

Noticias Relacionadas

Al Dia

Autoridades civiles de la región pidieron paz y reconciliación a la Chinita

Las autoridades civiles clamaron paz y reconciliación en estos tiempos de tensión a la Chinita.
Al Dia

Este es el manto que lucirá nuestra señora de Chiquinquirá en su Bajada

La pieza central representa el Escudo del papa León XIV”.
Al Dia

Se desborda la fe mariana a solo horas de la Bajada de la Virgen de Chiquinquirá

Se estima que unas 5.000 personas se congregarán en la plazoleta para participar en la ceremonia religiosa.
Al Dia

Comenzó la eucaristía que antecede el reencuentro de la Chinita con su feligresía

Hace pocos minutos comenzó la misa solemne previa al reencuentro de la Virgen Morena con su feligresía

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025